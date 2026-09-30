Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến cắt giảm 20% vị trí tướng lĩnh

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Hegseth sẽ chính thức trình bày chi tiết kế hoạch cải cách này trong bài phát biểu về thực trạng lực lượng quân sự diễn ra tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở tiểu bang Virginia vào ngày 30/9.

Theo đó, Bộ trưởng Hegseth sẽ chỉ đạo tất cả các quân chủng của Mỹ gồm Lục quân, Hải quân và Không quân tăng gấp đôi mức cắt giảm 10% mà ông đã ra lệnh hồi đầu năm ngoái đối với khoảng 800 vị trí sĩ quan cấp tướng và đô đốc, nâng tổng mức giảm lên 20% và phải hoàn thành trước ngày 1/1/2027.

Theo lộ trình cải cách, một số vị trí lãnh đạo trước đây do cấp tướng đảm nhiệm sẽ được chuyển giao và hạ cấp xuống cho các sĩ quan cấp đại tá đảm trách. Một số bộ chỉ huy có thể được hạ cấp thay vì giải thể hoàn toàn, trong khi một số đơn vị có thể bị đóng cửa.

Động thái cắt giảm nhân sự lãnh đạo sắp được triển khai trong bối cảnh ông Hegseth đã cách chức hoặc loại bỏ hơn 20 lãnh đạo quân sự thuộc các quân chủng kể từ khi nắm quyền điều hành Lầu Năm Góc. Ông Hegseth cũng đã ngăn chặn việc thăng cấp cho các sĩ quan Mỹ trong danh sách được đề bạt lên cấp tướng 1 sao và 2 sao, với lý do các lãnh đạo quân sự phục vụ theo sự tín nhiệm của tổng thống.

Trong một phản ứng, Thượng Nghị sĩ Jack Reed, một đảng viên Dân chủ và là thành viên cấp cao của Ủy ban Quân sự Thượng viện, cho biết việc loại bỏ các vị trí lãnh đạo cấp cao phải được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của Quốc hội và cảnh báo rằng các kế hoạch cắt giảm này “nên khiến mọi người dân Mỹ lo ngại”.

Tại Mỹ, số lượng vị trí cấp tướng trong quân đội được quy định cụ thể theo luật pháp. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng có thể chủ động để trống các vị trí này bằng cách không trình Quốc hội đề cử nhân sự thay thế.