Đại tá Lê Anh Chiến, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 báo cáo với đoàn công tác Bộ Quốc phòng kết quả xây dựng, phát triển khu kinh tế - quốc phòng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác xây dựng, phát triển khu kinh tế - quốc phòng tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345.

Báo cáo tập trung vào tiến độ, kết quả thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và những vướng mắc trong quá trình triển khai. Các đại biểu trao đổi về những mặt còn hạn chế, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.

Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 báo cáo với đoàn công tác Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ đơn vị.

Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, phát triển khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn trong thời gian tới.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà nhà trường và các hộ dân tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.

Tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai, thay mặt đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Đặng Thành đã trao quà tặng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Mú Sung. Đại tá Phạm Văn Thành, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 đã trao quà tặng 10 hộ gia đình tại cụm dân cư mới thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung. Đoàn công tác động viên các hộ dân yên tâm định cư, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, đồng thời khích lệ thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt.

Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 kiểm tra thực tế nhà ở tại cụm dân cư mới thôn Lũng Pô và khu bán trú của nhà trường để nắm điều kiện sinh hoạt của các hộ dân, việc ăn ở và học tập của học sinh…