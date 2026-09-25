Thông tin công khai cho biết, Trưởng đoàn kiểm tra là Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Tham gia đoàn có các cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh 86, Binh chủng Thông tin liên lạc, cùng đại diện các Cục, Tài chính, Pháp chế, Quân lực, Cơ yếu, Cán bộ, Tuyên huấn và Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra công tác quán triệt, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Quốc phòng về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên nhiều mặt như: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công, phát triển Chính phủ số và công tác tuyên truyền giáo dục.

Bộ Quốc phòng kiểm tra MB về chuyển đổi số và cải cách hành chính (ảnh: MB).

Phó Chủ tịch HĐQT MB Vũ Thành Trung cho biết, MB đã cắt bỏ hoàn toàn hồ sơ trình giấy, quyết tâm chuyển sang trình ký online (MOffice) để nâng cao tốc độ xử lý công việc. Đồng thời, MB thường xuyên thu thập ý kiến cắt giảm thủ tục hành chính qua kênh BeeVoice nhằm phát huy các sáng kiến từ nội bộ.

Trong mảng công nghệ và chuyển đổi số, MB duy trì mức đầu tư từ 50 đến 70 triệu USD mỗi năm kể từ năm 2017, sở hữu lực lượng nhân sự công nghệ trên 2.000 người.

MB đã tự làm chủ 95% phần mềm backend và frontend, không phụ thuộc vào nước ngoài và tự hào làm chủ các giải pháp công nghệ cung cấp cho cả khách hàng ngoài hệ thống (như hệ thống quản trị bệnh viện, tích hợp dữ liệu viện).

Kết quả đã đạt được cho thấy, năm 2017, MB chỉ có 1 triệu khách hàng, 36.000 người dùng App và doanh thu kênh số đạt 200 tỷ đồng. Đến năm 2025, Ngân hàng ghi nhận 12 tỷ giao dịch và đóng góp hơn 50% doanh thu toàn hàng.

Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Thành Trung nhấn mạnh, Ngân hàng cũng chuyển đổi mạnh mẽ công tác quản trị nhân sự (HR) theo tư duy từ các ngành mới và đang chuẩn bị bước tiếp theo là ứng dụng AI rộng rãi, sẵn sàng nguồn lực, nhân lực hỗ trợ khách hàng cũng như Ngân hàng nhà nước về công nghệ.

Đại diện đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cho biết chuyến kiểm tra được thực hiện theo ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bao gồm 7 nội dung kiểm tra (trong đó có kinh tế số).

Đoàn kiểm tra đánh giá kiểm tra chuyên đề sẽ giúp đoàn đối chiếu và phát hiện các cách làm hay nhằm nhân rộng mô hình ra toàn quân.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại MB, đồng thời đề nghị MB tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Bên cạnh đó, MB cần tập trung khắc phục số ít hạn chế được đoàn công tác chỉ ra, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong mọi mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.