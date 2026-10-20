Bộ Quốc phòng kiểm tra, hướng dẫn số hóa hồ sơ tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh

Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo các Cục: Tài chính, Quân lực, Quân huấn - Nhà trường; Chính sách - Xã hội, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo văn phòng, cơ quan chức năng Quân khu 1. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Đại tá Phương Nam Ký, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về số hóa hồ sơ; việc rà soát, phân loại thành phần hồ sơ cần số hóa; quy trình thực hiện và chất lượng hồ sơ được đưa vào Kho lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng. Trong đó, lĩnh vực chính sách và nghĩa vụ quân sự là những nội dung trọng tâm.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ số hóa. Mỗi cơ quan, đơn vị bố trí ít nhất một máy tính không có dữ liệu quân sự, kết nối internet, máy quét và cài đặt chữ ký số cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố hiện có 533 bộ máy tính; 2 máy quét chuyên dùng được ưu tiên cho bộ phận văn thư quản lý, sử dụng đúng quy định.

Cùng với bảo đảm trang thiết bị, các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, nhân viên trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết.

Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về số hóa hồ sơ.

Qua rà soát, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện 24 thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực, gồm: Chính sách, nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, dân quân tự vệ, khiếu nại, tố cáo và phòng không. Từ tháng 9/2023 đến tháng 10/2026, toàn hệ thống đã tiếp nhận, giải quyết 109.600 hồ sơ theo thẩm quyền. Trong đó, cấp Bộ Chỉ huy quân sự thành phố giải quyết 2.875 hồ sơ, cấp trực thuộc giải quyết 106.725 hồ sơ.

Đối với công tác số hóa, tổng số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là 193.538 hồ sơ. Trong đó, 83.938 hồ sơ được lập đến ngày 31/12/2022 và 109.600 hồ sơ thuộc giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/9/2026. Khối lượng hồ sơ lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực đặt ra yêu cầu cao đối với việc rà soát, phân loại, cập nhật dữ liệu và bảo đảm tính chính xác trong quá trình số hóa.

Đoàn công tác kiểm tra việc rà soát, phân loại thành phần hồ sơ cần số hóa.

Thông qua kiểm tra chuyên sâu kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ, các cơ quan, đơn vị có điều kiện rà soát những kết quả đã đạt được, nhận diện hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời được hướng dẫn, giải đáp các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ số và hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh tiếp tục rà soát, phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực, tập trung nâng cao chất lượng số hóa, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực hiện đúng quy trình. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục của tổ chức, công dân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Quân đội.