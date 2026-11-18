Tham gia đoàn công tác có Đại tá Phạm Văn Thành - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và phóng viên Báo Quân khu 2.

Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 báo cáo kết quả xây dựng, phát triển Khu kinh tế - quốc phòng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Lê Anh Chiến - Đoàn trưởng; Đại tá Nguyễn Hữu Cảnh - Chính ủy Đoàn cùng các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345.

Tại buổi làm việc, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển Khu kinh tế - quốc phòng năm 2026, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Báo cáo tập trung làm rõ tình hình và kết quả triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu kinh tế - quốc phòng.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Các ý kiến hướng đến việc nâng cao chất lượng triển khai các chương trình, dự án, phát huy hiệu quả mô hình Khu kinh tế - quốc phòng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược.

Đoàn công tác thăm, tặng quà Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Mú Sung.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, nắm tình hình, đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa tới Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Mú Sung cùng 10 hộ gia đình tại cụm dân cư mới thôn Lũng Pô.

Tại nhà trường, Đại tá Nguyễn Đặng Thành - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 trực tiếp trao quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.

Đại tá Phạm Văn Thành trao quà tặng các hộ gia đình, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 đối với nhân dân sinh sống tại địa bàn biên giới.

Thăm hỏi các hộ dân tại cụm dân cư mới thôn Lũng Pô, các thành viên trong đoàn ân cần động viên bà con yên tâm định cư, tích cực lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với nhà trường, đoàn mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với sự nghiệp giáo dục; các em học sinh chăm ngoan, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.

Trong chương trình, đoàn công tác đã trực tiếp tham quan, kiểm tra thực tế hệ thống nhà ở tại cụm dân cư mới thôn Lũng Pô và khu bán trú của nhà trường. Qua đó, nắm bắt cụ thể hơn điều kiện sinh hoạt, đời sống của các hộ dân cũng như tình hình học tập, ăn ở của học sinh; đồng thời có thêm cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm hỏi, trao quà các hộ gia đình tại cụm dân cư mới thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung.

Chương trình công tác của đoàn Bộ Quốc phòng tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ với hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới.

Thông qua hoạt động này, đoàn công tác góp phần nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời ghi nhận những kết quả, khó khăn trong quá trình xây dựng, phát triển Khu kinh tế - quốc phòng; đồng thời lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với nhân dân, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Đây cũng là hoạt động góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; phát huy vai trò của lực lượng Quân đội trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, vững mạnh, ngày càng củng cố vững chắc thế trận lòng dân.