Thiếu tướng Nguyễn Chí Công, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu (bên trái) và đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) chủ trì buổi kiểm tra

Chủ trì buổi kiểm tra, về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; lãnh đạo CHQS tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (hàng đầu bên phải) và các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự buổi kiểm tra

Trong chương trình, đoàn công tác tiến hành kiểm tra nhận thức pháp luật về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra bắn súng K54 bài 2 nâng cao, kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 và công tác bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn cũng làm việc với một số sở, ban, ngành của tỉnh và phường Xuân Hương - Đà Lạt về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025, 10 tháng năm 2026.

Đại biểu dự buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy, trong năm 2025 và 10 tháng năm 2026, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; chú trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Sau hợp nhất, tỉnh tập trung xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ; kiện toàn các ban chỉ đạo, hội đồng và lực lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự. Hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu được rà soát, điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi kiểm tra với các sở, ban, ngành của tỉnh

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc đưa sĩ quan thường trực về ban CHQS cấp xã; kiện toàn 100% đầu mối cơ quan, đơn vị quân sự địa phương theo tổ chức mới. Toàn tỉnh có 124/124 xã, phường, đặc khu thành lập chi bộ quân sự có cấp ủy; 124 chỉ huy trưởng nan CHQS cấp xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp.

Lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm 2025 và 10 tháng năm 2026, các cơ sở đã tổ chức huấn luyện cho hơn 85.000 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ.

Cùng với đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định. Nguồn lực bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm bố trí, phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng khu vực phòng thủ. Các chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa và công tác dân vận cũng được triển khai thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Công, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham phát biểu kết luận kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Chí Công, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thiếu tướng Nguyễn Chí Công khẳng định, trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương và đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá, triển khai biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh giao Bộ CHQS chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổng hợp đầy đủ các nội dung kết luận của đoàn kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, từng địa bàn.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh

Các cơ quan, đơn vị cần tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.