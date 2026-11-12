Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác 1389 tại Quảng Trị

Đồng chí đại tá Lê Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị - Ảnh: X.D

Thời gian qua, cấp ủy, Ban Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Trị. Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền cơ sở để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới; nắm chắc các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, đơn vị duy trì tốt quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng chức năng các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt và Sả-lạ-văn (Lào) trong trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát biên giới, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển vật liệu nổ và xuất nhập cảnh trái phép.

Công tác nắm tình hình, tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Trong kỳ kiểm tra, các đơn vị đã chủ trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.092 vụ với 1.122 đối tượng; giải quyết 87 nguồn tin, trong đó khởi tố 77 vụ án với 104 đối tượng (gồm 57 vụ ma túy/72 đối tượng; 8 vụ tàng trữ vật liệu nổ/10 đối tượng; 9 vụ xuất nhập cảnh trái phép/19 đối tượng; 2 vụ buôn lậu/2 đối tượng). Ngoài ra, lực lượng chức năng đã chuyển Công an xử lý 11 vụ/10 đối tượng, bắt giữ 17 đối tượng truy nã.

Đồng chí đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.D

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ. Đơn vị đã tiếp công dân 817 lượt người, giải quyết 7 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 419 đồng chí và chuyển đổi vị trí công tác 21 trường hợp theo đúng quy định...

Phát biểu kết luận kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo chính xác từ sớm, từ xa để ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm ngay từ khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển và địa bàn đóng quân.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho Nhân dân; duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.