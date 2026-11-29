Bộ Quốc phòng hướng dẫn nhân dân tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 đảm bảo thuận lợi, an toàn và ý nghĩa. (Nguồn: Bộ Quốc phòng)

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12 tại Sân bay Gia Lâm, Hà Nội, với tổng diện tích khoảng 123.800 m². Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển”. Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng tổ chức triển lãm, tiếp nối các kỳ triển lãm năm 2022 và 2024.

Tính đến ngày 20/11, đã có 318 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.485m², bằng 176% mục tiêu đề án, với 17 gian hàng quốc gia. Đến ngày 24/11, đã tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn từ 41 nước, trong đó có 11 đoàn cấp bộ trưởng, 3 đoàn cấp tổng tham mưu trưởng và 11 đoàn cấp thứ trưởng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc mang chủ đề “Bay lên Việt Nam”, có sự tham gia của khoảng 2.500 diễn viên, cán bộ, chiến sĩ. Tiết mục “Phù Đổng Thiên vương” mở màn chương trình, tiếp đó là các tiết mục như “Việt Nam kiêu hãnh”, “Chiến binh sao vàng”. Chương trình bay chào mừng dự kiến có 7 trực thăng và 19 UAV. Cùng thời điểm trực thăng bay chào mừng, bộ đội Đặc công sẽ trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và võ chiến đấu đặc công.