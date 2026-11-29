Văn bản hợp nhất Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 8/12/2022 của Chính phủ quy định về lĩnh vực nêu trên và Nghị định số 397/2026/NĐ-CP ngày 26/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2022/NĐ-CP.

Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp, phát triển quân trang, quân dụng, vũ khí, trang bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ được thực hiện khi cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng.

Bảo đảm quản lý chặt chẽ, bí mật, an toàn

Văn bản quy định nguyên tắc, điều kiện đầu tư kinh doanh; trình tự, thủ tục thẩm tra điều kiện; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Các quy định áp dụng đối với hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân; vũ khí quân dụng; trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, trên lãnh thổ Việt Nam.

Hoạt động đầu tư kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Việc quản lý phải chặt chẽ, bảo đảm bí mật, an toàn.

Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp, phát triển quân trang, quân dụng, vũ khí, trang bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ được thực hiện khi cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng.

Điều kiện đối với tổ chức, doanh nghiệp

Tổ chức, doanh nghiệp là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được tham gia khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhóm trên phải đáp ứng đủ các điều kiện: được thành lập theo quy định của pháp luật; không có vốn đầu tư nước ngoài; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Đối với vũ khí phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tổ chức, doanh nghiệp tham gia phải đáp ứng điều kiện theo Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ.

Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phân cấp, ủy quyền quyết định mua sắm có trách nhiệm nêu điều kiện đầu tư kinh doanh trong thông báo đặt hàng, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia phải gửi văn bản đề nghị, kèm tài liệu chứng minh năng lực và điều kiện đầu tư kinh doanh để cơ quan chức năng thẩm tra.

Tổ chức, doanh nghiệp phải duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện trong suốt quá trình hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Nội dung báo cáo gồm: tình hình chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh; số lượng hợp đồng, đơn đặt hàng, nhiệm vụ được giao; số lượng, chủng loại hàng hóa, trang thiết bị đã thực hiện; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Nghị định số 101/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/01/2023. Nghị định số 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/11/2026. Chi tiết Văn bản hợp nhất số 66/2026/VBHN-NĐ-BQP xem tại đây !

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.