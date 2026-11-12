Bộ Quốc phòng ghi nhận kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Quảng Trị

Ngày 12/11, tại Quảng Trị, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm tra công tác 1389; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra. (Ảnh: Xuân Diện)

Đại tá Lê Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền cơ sở kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới; tập trung nắm chắc các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các đơn vị cũng duy trì quan hệ phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet và Salavan (Lào), tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Xuân Diện)

Một trong những kết quả đáng chú ý là các đơn vị đã chủ trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.092 vụ với 1.122 đối tượng; giải quyết 87 nguồn tin về tội phạm, trong đó khởi tố 77 vụ án với 104 đối tượng. Trong số này có 57 vụ ma túy với 72 đối tượng; 8 vụ tàng trữ vật liệu nổ với 10 đối tượng; 9 vụ xuất nhập cảnh trái phép với 19 đối tượng và 2 vụ buôn lậu với 2 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã chuyển Công an xử lý 11 vụ với 10 đối tượng, bắt giữ 17 đối tượng truy nã.

Cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ. Các đơn vị đã tiếp 817 lượt công dân, giải quyết 7 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 419 trường hợp và chuyển đổi vị trí công tác 21 trường hợp theo quy định. Quá trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại đơn vị. (Ảnh: Xuân Diện)

Với những thành tích đạt được, tập thể và cá nhân hai đơn vị đã được trao tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Cờ thi đua của UBND tỉnh và 19 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả và nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.

Video: Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác 1389 tại Quảng Trị.

Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nắm tình hình, dự báo chính xác từ sớm, từ xa; chủ động ngăn chặn tội phạm ngay từ khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển và địa bàn đóng quân. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.