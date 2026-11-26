Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn, đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang báo cáo một số kết quả trong công tác chăm sóc, thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Sơn đánh giá cao công tác chăm lo cho người có công với cách mạng của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tỉnh An Giang tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện ngày càng tốt hơn các chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đồng chí Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội đã thông tin với các đại biểu một số nội dung của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn quân thời gian qua. Theo đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang dự buổi gặp mặt.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị, toàn quân đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ và nhiều hoạt động tri ân khác.

Đại tá Lê Văn Sơn cũng thông tin đến các đại biểu kết quả thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS)". Tính đến ngày 25-11-2026, toàn quân đã tìm kiếm, quy tập được 4.823 HCLS, đạt 68,9% kế hoạch; chỉ đạo tổ chức 31 lễ truy điệu, an táng 2.175 HCLS tại các địa phương. Đến ngày 10-10-2026, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu HCLS đối với 230.000 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước; tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 164.854 mẫu HCLS của các địa phương.

Đại tá Lê Văn Sơn trao quà của Bộ Quốc phòng tặng đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh An Giang đạt được trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Đại tá Lê Văn Sơn mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng, trở thành những tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần, góp phần giáo dục thế hệ trẻ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tá Lê Văn Sơn đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang.