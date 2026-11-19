Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thùy Như, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau báo cáo một số kết quả trong công tác chăm sóc, thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Cao Xuân Thắng nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý thiêng liêng “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội kiêm Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quân đội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Toàn quân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ và nhiều hoạt động tri ân khác.

Đồng chí Nguyễn Thùy Như, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi gặp mặt.

5 năm qua, toàn quân đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp Quân đội hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa trên 43.000 căn nhà, trong đó, gần 6.000 căn nhà tình nghĩa, trên 3.600 nhà đồng đội, 24.000 nhà đại đoàn kết, xóa 9.800 nhà tạm cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo với tổng số tiền trên 2.430 tỷ đồng. Tặng trên 1.100 sổ tiết kiệm, số tiền trên 6,2 tỷ đồng; phụng dưỡng 2.879 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay có 308 Bà mẹ còn sống); đỡ đầu 702 con liệt sĩ và thương binh nặng.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội cũng thông tin đến các đại biểu kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS)”. Tính đến ngày 18-11-2026, toàn quân đã tìm kiếm, quy tập được 4.672 HCLS, đạt 66,4% kế hoạch; chỉ đạo tổ chức 31 lễ truy điệu, an táng 2.175 HCLS tại các địa phương; hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với 211.300 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Thiếu tướng Cao Xuân Thắng trao quà của Bộ Quốc phòng tặng đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh Cà Mau đạt được trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Thiếu tướng Cao Xuân Thắng mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng, trở thành những tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần, góp phần giáo dục thế hệ trẻ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Cao Xuân Thắng đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau.