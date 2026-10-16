Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi cách tính mức tiền thưởng với người hưởng lương từ ngân sách

Nội dung này được đề xuất trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 95/2024/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với các đối tượng đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Trong đó, Dự thảo Thông tư đã đề xuất sửa đổi các ví dụ về cách tính mức tiền thưởng từ theo lương cơ sở sang theo mức tiền thưởng định kỳ cơ sở.

Hướng dẫn cách xác định mức tiền thưởng định kỳ cơ sở

Dự thảo đã đề xuất cách tính mức tiền thưởng định kỳ cơ sở theo công thức sau:

Trong đó:

Tổng kinh phí chi tiền thưởng định kỳ năm là số kinh phí còn lại tại thời điểm cuối năm sau khi lấy quỹ tiền thưởng năm của Bộ Quốc phòng trừ đi số chi tiền thưởng định kỳ cho đối tượng chuyển ra, giảm quân số trước thời điểm đánh giá, xếp loại hằng năm và tiền thưởng đột xuất dự kiến thực hiện trong năm của các cơ quan, đơn vị.

L1: Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ 07 tháng trở lên có kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

L2: Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ 07 tháng trở lên có kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

L3: Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ 07 tháng trở lên có kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

L4: Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước dưới 07 tháng có kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

L5: Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước dưới 07 tháng có kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

L6: Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước dưới 07 tháng có kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

Quân số làm cơ sở xác định L1, L2, L3, L4, L5, L6 được căn cứ theo danh sách trả lương tại tháng đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm.

Như vậy, Dự thảo đã đề xuất sửa đổi cách tính mức tiền thưởng từ theo lương cơ sở sang theo mức tiền thưởng định kỳ cơ sở./.