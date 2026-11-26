Theo đó, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện, ban hành thông tư thay thế Thông tư số 119/2023/TT-BQP, trong đó quy định rõ quy trình giám định ADN công nghệ mới, quy trình xử lý mẫu thân nhân và định mức kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sở để các đơn vị tổ chức mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác giám định. Các nội dung này phải hoàn thành trước ngày 25-12-2026.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác kiểm tra tại Viện Pháp y Quân đội ngày 14-9-2026. Ảnh: chinhphu.vn

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đồng bộ hệ thống giám định ADN, bao gồm phòng sạch đạt chuẩn, thiết bị giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), phần mềm phân tích tin sinh học và hệ thống máy, chip vi mảng (Microarray chip) phục vụ phân tích, đối khớp mẫu ADN. Trước mắt, tập trung hoàn thành các hạng mục phòng sạch, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử trang thiết bị và tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành, phấn đấu đưa hệ thống vào hoạt động trước ngày 15-12-2026.

Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn về pháp lý, tài chính, vật tư, hóa chất và kết nối dữ liệu; khẩn trương hoàn tất thủ tục nghiệm thu, kiểm tra an ninh, an toàn thông tin và xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với trang thiết bị được tài trợ. Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ sở giám định liên quan trực tiếp chỉ đạo thực hiện, kiểm tra tiến độ hằng ngày. Việc hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống giám định ADN công nghệ mới góp phần nâng cao năng lực phân tích, đối chiếu mẫu ADN, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.