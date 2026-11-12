Bộ Quốc phòng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn quân

Sáng 12-11, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 28-8-2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu liên quan đến Bộ Quốc phòng. Quán triệt định hướng này, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI, bước đầu đạt kết quả thiết thực, góp phần hỗ trợ công tác tham mưu, chỉ huy, quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng AI trong Quân đội đòi hỏi phải có định hướng thống nhất, phù hợp với đặc thù quân sự, quốc phòng. Vì vậy, cần đánh giá toàn diện thực trạng, điều kiện bảo đảm, nhận diện khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nhất là phát triển hạ tầng công nghệ, bảo đảm kinh phí và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI; đồng thời, yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Quang cảnh Hội nghị báo cáo kết quả triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) của Bộ Quốc phòng. Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng), Bộ tư lệnh 86 và Cục Khoa học quân sự phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý bảo đảm ứng dụng AI an toàn, tin cậy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền giao Bộ tư lệnh 86 nghiên cứu, báo cáo, đề xuất phương án xây dựng Trung tâm tính toán hiệu năng cao trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng nhu cầu hạ tầng AI dùng chung toàn quân, phục vụ các bài toán tính toán cấp chiến dịch, chiến lược và yêu cầu chuyên ngành.

Đối với các hệ thống AI được giao xây dựng tại Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Khoa học quân sự, Cục Pháp chế, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự, Cảnh sát biển Việt Nam, Binh chủng Hóa học và Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khẩn trương triển khai, sớm đưa vào khai thác, sử dụng. Bộ tư lệnh 86 chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ kiểm tra, đánh giá tình trạng và hiệu quả hoạt động của các hệ thống; tổ chức hội nghị cấp Bộ rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhân rộng.