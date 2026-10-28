Bộ Quốc phòng 'đặt hàng' Học viện Kỹ thuật Quân sự hai nhiệm vụ lớn

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (28/10/1966 - 28/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Hai nhiệm vụ lớn Bộ Quốc phòng đặt hàng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng những hình thái tác chiến mới xuất hiện từ các cuộc xung đột trên thế giới đang đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm khoa học, công nghệ của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Quán triệt phương châm “5 vững, 6 rõ”, đặc biệt là yêu cầu vững về nghệ thuật quân sự gắn với khoa học, công nghệ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trực tiếp “đặt hàng” Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu hai vấn đề lớn.

Nhiệm vụ thứ nhất là tham gia tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước. Trong đó, Học viện cần đi sâu nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang, đường lối, nghệ thuật và khoa học quân sự xuyên suốt 100 năm qua, góp phần định hình tầm nhìn chiến lược cho 100 năm tiếp theo.

Nhiệm vụ thứ hai xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của an ninh truyền thống và phi truyền thống. Học viện phải tập trung nghiên cứu, giải quyết bài toán tự chủ, tự lực, tự cường trước các phương thức và hình thái tác chiến mới.

“Mong các đồng chí sẽ là một trung tâm, có thể nói là hạt giống đỏ để nghiên cứu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với nghệ thuật quân sự, tác chiến hiện đại trong thời gian tới, mà thời gian cũng rất cấp bách”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đặc biệt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực mũi nhọn ở các lĩnh vực công nghệ chiến lược như công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an toàn không gian mạng và các ngành công nghệ mới nổi.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Học viện cần có những bước đi vượt trội để đi tắt đón đầu, đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị hiện đại; làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, hướng tới trình độ khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, Học viện phải tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ “tổng công trình sư”, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; đồng thời có cơ chế ưu đãi, tôn vinh và bảo vệ những cán bộ, giảng viên, học viên dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì khoa học và lợi ích chung.

Đào tạo 9/10 lĩnh vực công nghệ chiến lược

Theo Trung tướng, GS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, từ một cơ sở đào tạo chỉ có 31 giảng viên khi thành lập năm 1966, đến nay Học viện có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó hơn 100 giáo sư, phó giáo sư và trên 500 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.

Đáng chú ý, Học viện hiện đào tạo 60 ngành với 160 chương trình ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; đồng thời triển khai 9/10 lĩnh vực công nghệ chiến lược, gồm trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, an toàn thông tin, tự động hóa chỉ huy và nhiều lĩnh vực công nghệ mới.

Trong nghiên cứu khoa học, Học viện từng bước chuyển từ khai thác, cải tiến vũ khí sang nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Đến nay, hàng nghìn đề tài, nhiệm vụ khoa học đã được triển khai, hàng trăm sáng chế, giải pháp hữu ích và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận.

Học viện có 2 tác giả đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, 18 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; đồng thời mở rộng hợp tác với khoảng 200 đối tác tại hơn 30 quốc gia.

Trải qua 60 năm, Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ trình độ đại học, sau đại học phục vụ Quân đội và đất nước, cùng hàng nghìn cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Học viện Kỹ thuật Quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống.

Trung tướng Lê Minh Thái cho biết, trong thời gian tới, Học viện tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới.

Đặc biệt, Học viện đặt mục tiêu không chỉ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có khả năng làm chủ công nghệ mà còn phát triển những chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư có khả năng tạo ra công nghệ mới, tri thức mới và sản phẩm mới.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Học viện sẽ đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại, tập trung giải quyết những bài toán lớn, bài toán khó, dài hạn gắn với làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.

Tại buổi lễ, Học viện Kỹ thuật Quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.