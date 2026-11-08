Bộ Quốc phòng công bố thông tin 2 dự án nhà ở cho gia đình quân nhân tại tỉnh Đắk Lắk

Được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kính mời các nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại các phường: Phú Yên, Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH LLVT TRONG QUÂN ĐỘI TẠI PHƯỜNG PHÚ YÊN, TỈNH ĐẮK LẮK

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội.

Địa chỉ: Tại khu đất có ký hiệu NNO-03, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

2. Vị trí khu đất: Khu đất có ký hiệu NNO-03 thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa, nay là phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở cho LLVT nhân dân (nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội), bảo đảm nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

4. Sơ bộ quy mô

- Quy mô sử dụng đất: Khoảng 1,53ha.

- Quy mô xây dựng công trình: Mật độ xây dựng tối đa 60%; chiều cao công trình dự kiến tối đa 9 tầng.

- Quy mô căn hộ: Dự kiến 550 căn.

- Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 1.650 người.

Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Đất trống đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

6. Thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn

- Theo Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (nay thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 14-8-2026, vị trí khu đất có ký hiệu NNO-03 được quy hoạch chức năng sử dụng đất là Đất nhóm nhà ở.

Cục Hậu cần (Tổng cục Chính trị) tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà ở công vụ Tổng cục Chính trị tại phường Khương Đình, TP Hà Nội, tháng 4-2026. Ảnh: qdnd.vn

- Các giải pháp thiết kế của dự án bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11-11-2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD 15/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư; Thông tư số 46/2026/TT-BXD ngày 30-6-2026 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2026/BXD Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch đô thị và nông thôn; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30-3-2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

7. Sơ bộ về tổng vốn đầu tư

- Sơ bộ tổng vốn đầu tư: Khoảng 860 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tỷ đồng).

- Phương án huy động vốn: Sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (tối thiểu 20%) và các nguồn vốn hợp pháp khác do nhà đầu tư huy động (tối đa 80%).

- Sơ bộ tổng vốn đầu tư được dùng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư; tổng vốn đầu tư của dự án được xác định cụ thể khi dự án đầu tư được phê duyệt.

8. Tiến độ thực hiện dự án

a) Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Tiến độ thực hiện dự án:

- Tổng thời gian thực hiện: 24 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 9 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP; Bộ Quốc phòng quyết định phân kỳ đầu tư phù hợp tính chất đặc thù và sự phát triển theo đề xuất của Chủ đầu tư.

9. Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và các văn bản quy định hiện hành.

10. Thông tin tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 8 giờ, ngày 8-11-2026.

b) Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Chính sách nhà ở (Cục Doanh trại). Số điện thoại: 069536414.

c) Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH LLVT TRONG QUÂN ĐỘI TẠI PHƯỜNG EA KAO, TỈNH ĐẮK LẮK

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội.

Địa chỉ: Tại khu đất có ký hiệu B4, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

2. Vị trí khu đất: Khu đất có diện tích khoảng 1,32ha (một phần khu đất có ký hiệu B4 theo Quy hoạch phân khu), tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở cho LLVT nhân dân (nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội), bảo đảm nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

4. Sơ bộ quy mô

- Quy mô sử dụng đất: Khoảng 1,32ha.

- Quy mô xây dựng công trình: Mật độ xây dựng tối đa 60%; chiều cao công trình dự kiến tối đa 9 tầng.

- Quy mô căn hộ: Dự kiến 310 căn (số lượng cụ thể sẽ được xác định trong phương án kiến trúc trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và phương án kinh doanh do chủ đầu tư lập sau khi được lựa chọn).

- Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 930 người.

Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Đất trồng cây, hoa màu, do Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk quản lý.

6. Thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn

- Theo Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu trung tâm phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay thuộc phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 26-1-2022, vị trí thuộc một phần khu đất B4 được quy hoạch chức năng sử dụng đất là Đất nhóm nhà ở.

- Các giải pháp thiết kế của dự án bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11-11-2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD 15-6-2026 của Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư; Thông tư số 46/2026/TT-BXD ngày 30/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2026/BXD Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch đô thị và nông thôn; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30-3-2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

7. Sơ bộ tổng vốn đầu tư

- Sơ bộ tổng vốn đầu tư: Khoảng 460 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng).

- Phương án huy động vốn: Sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (tối thiểu 20%) và các nguồn vốn hợp pháp khác do nhà đầu tư huy động (tối đa 80%).

Sơ bộ tổng vốn đầu tư được dùng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư; tổng vốn đầu tư của dự án được xác định cụ thể khi dự án đầu tư được phê duyệt.

8. Tiến độ thực hiện dự án

a) Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Tiến độ thực hiện dự án:

- Tổng thời gian thực hiện: 18 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 9 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP; Bộ Quốc phòng quyết định phân kỳ đầu tư phù hợp tính chất đặc thù và sự phát triển của LLVT Quân đội nhân dân theo đề xuất của Chủ đầu tư.

9. Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và các văn bản quy định hiện hành.

10. Thông tin tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 08 giờ, ngày 8-11-2026.

b) Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Chính sách nhà ở (Cục Doanh trại). Số điện thoại: 069536414.

c) Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ.