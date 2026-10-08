Bộ Quốc phòng công bố 6 dự án nhà ở tại Thái Nguyên, Hà Nội

Ngày 8/10, Bộ Quốc phòng công bố thông tin 6 dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội, gồm 1 dự án tại phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) và 5 dự án tại các xã Đại Thanh, Gia Lâm, Phù Đổng (TP. Hà Nội). Tổng vốn đầu tư sơ bộ của 6 dự án khoảng 6.440 tỷ đồng.

Dự án tại Thái Nguyên có quy mô lớn nhất, triển khai trên khu đất 9,82 ha theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Bộ Quốc phòng cũng đã công bố Dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Phương Liệt, TP. Hà Nội.

Theo thông tin công bố, dự án tại Thái Nguyên có quy mô dân số khoảng 8.500 người, dự kiến 3.363 căn hộ, chiều cao tối đa 20 tầng, có 1 đến 2 tầng hầm. Số căn hộ cụ thể sẽ được xác định trong phương án kiến trúc ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Khu đất phía Bắc giáp đường hiện có, phía Tây giáp Trường Đại học Kinh tế và Công nghệ Thái Nguyên; phía Đông và phía Nam giáp đất nông nghiệp, khu dân cư.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư 4.935 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 20%, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, thời gian thực hiện 48 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ áp dụng cho dự án nhà ở xã hội.

Năm dự án tại Hà Nội có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.505 tỷ đồng, quy mô dân số tối đa khoảng 3.120 người.

Tại xã Đại Thanh, 3 dự án nằm trên các ô đất số 1, 2 và 4 thôn Huỳnh Cung, cùng chiều cao tối đa 9 tầng. Ô đất số 1 rộng khoảng 1.568,5 m², mật độ xây dựng tối đa 60%, dân số tối đa 180 người, vốn đầu tư dự kiến khoảng 68 tỷ đồng.

Ô đất số 2 rộng khoảng 2.024,9 m², mật độ xây dựng tối đa 58%, dân số tối đa 280 người, vốn đầu tư dự kiến khoảng 102 tỷ đồng.

Ô đất số 4 rộng khoảng 1.923,3 m², mật độ xây dựng tối đa 53%, dân số tối đa 180 người, vốn đầu tư dự kiến khoảng 69 tỷ đồng.

Hai dự án còn lại có chiều cao tối đa 25 tầng. Dự án tại ô đất ký hiệu NO1, xã Gia Lâm rộng khoảng 3.749 m², mật độ xây dựng tối đa 70%, dân số tối đa 1.510 người, vốn đầu tư dự kiến khoảng 726 tỷ đồng. Dự án tại ô đất ký hiệu PD2, xã Phù Đổng rộng khoảng 2.416,9 m², mật độ xây dựng tối đa 50%, dân số khoảng 970 người, vốn đầu tư dự kiến khoảng 540 tỷ đồng.

Các dự án nhằm bảo đảm nhu cầu nhà ở cho cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.