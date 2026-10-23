Bộ Quốc phòng công bố 2 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực cơ yếu

Thủ tục công nhận tuổi nghề cơ yếu đối với người đang làm công tác cơ yếu

Bước 1: Cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cơ yếu hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi Cục Cơ yếu các bộ, ngành theo hệ thống tổ chức quản lý người làm công tác cơ yếu.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Cơ yếu các bộ, ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và có công văn gửi Ban Cơ yếu Chính phủ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Cục Cơ yếu các bộ, ngành có văn bản thông báo, hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Chính trị - Tổ chức (Ban Cơ yếu Chính phủ) có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định công nhận tuổi nghề cơ yếu.

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Thủ tục công nhận tuổi nghề cơ yếu đối với người làm công tác cơ yếu thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu (nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc)

Bước 1: Cá nhân người làm công tác cơ yếu thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu (nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc) hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi Cục Cơ yếu các bộ, ngành theo hệ thống tổ chức quản lý người làm công tác cơ yếu trước khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Cơ yếu các bộ, ngành kiểm tra tính hợp lệ và có công văn gửi Ban Cơ yếu Chính phủ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc Cục Cơ yếu các bộ, ngành có văn bản thông báo, hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Chính trị - Tổ chức (Ban Cơ yếu Chính phủ) có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định công nhận tuổi nghề cơ yếu.

Cách thức gửi hồ sơ 2 thủ tục hành chính trên: Gửi hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử.

Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chi tiết quyết định xem tại đây.