Bộ Quốc phòng chính thức quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Theo đó, ngày 22/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2029/QĐ-TTg về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý. Ảnh: Mina

Quyết định nêu rõ, chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trong đó, chuyển giao thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ và quy định pháp luật.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan bảo đảm hoàn thành thủ tục bàn giao theo quy định, trong đó bàn giao đất đai theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự hiện có, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho tới khi Bộ Quốc phòng bảo đảm hoàn thành việc tiếp nhận và ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý mới; tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã được phê duyệt (nếu có), trừ trường hợp có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội bảo đảm hoàn thành tiếp nhận và quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật; ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo mô hình quản lý mới; bố trí ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nghĩa vụ và xử lý các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm pháp lý của Khu Liên hợp thể thao quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và theo quy định pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND thành phố Hà Nội bảo đảm hoàn thành tiếp nhận phần diện tích đất đai nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt; xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với phần đất tiếp nhận, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật...