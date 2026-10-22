Bộ Quốc phòng chính thức quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Theo quyết định, Khu Liên hợp thể thao quốc gia hiện thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ VHTT&DL) được chuyển giao thẩm quyền quản lý và nguyên trạng về Bộ Quốc phòng. Một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia được chuyển giao cho UBND TP Hà Nội quản lý.

SVĐ Mỹ Đình nằm trong quần thể Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Ảnh: VGP

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Phó Thủ tướng giao Bộ VHTT&DL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục bàn giao theo quy định. Nội dung bàn giao bao gồm đất đai theo phương án được phê duyệt; tổ chức bộ máy, nhân sự hiện có; tài sản, tài chính, tài liệu; các quyền, nghĩa vụ liên quan; hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã, đang thực hiện tại khu liên hợp.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ VHTT&DL, UBND TP Hà Nội hoàn thành việc tiếp nhận; ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khu liên hợp theo mô hình mới, đồng thời bố trí ngân sách bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn sau khi hoàn tất bàn giao.

Bộ Quốc phòng cũng chủ trì xử lý các nghĩa vụ và vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý của khu liên hợp theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với phần diện tích đất được chuyển giao, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm hoàn thành tiếp nhận theo phương án đã được phê duyệt, xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luật.