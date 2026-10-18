Ngày 18-10, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Bộ Quốc phòng bế mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, nhân viên văn thư, bảo mật, lưu trữ toàn quân (đợt 2 năm 2026).

Ban tổ chức trao chứng chỉ cho học viên.

Lớp đào tạo diễn ra từ ngày 12-10. Tại đây, 118 học viên là cán bộ, nhân viên làm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trong toàn quân được trang bị, củng cố kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với chức trách, nhiệm vụ. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ năng xử lý văn bản, sử dụng bảng tính; khai thác, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; lưu trữ số và quản lý tài liệu lưu trữ số; thực hiện quy định về văn thư, lưu trữ điện tử trong Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, học viên được bồi dưỡng kỹ năng khai thác dữ liệu, thông tin số, giao tiếp, hợp tác trên môi trường số và tìm hiểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong quá trình đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên đã vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, gắn lý thuyết với thực hành, sát yêu cầu công tác tại các cơ quan, đơn vị. Học viên tích cực trao đổi kinh nghiệm, vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Kết quả kiểm tra, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định

Ban tổ chức trao chứng chỉ cho học viên.

Lớp đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên văn thư, bảo mật, lưu trữ toàn quân; thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Sĩ quan Thông tin trong phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại.