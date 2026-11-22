Theo đó, văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 52/2025/NĐ-CP ngày 1-3-2025 của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn các chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 52/2025/NĐ-CP, Nghị định số 209/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan; Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 đọc báo. Ảnh: MẠNH HÙNG

Hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng chế độ, chính sách

Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 6-5-2025. Tuy nhiên, các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 1-12-2024. Riêng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm cũng được thực hiện từ ngày 1-12-2024.

Cùng với đó, Thông tư bãi bỏ khoản 3 Điều 7 Thông tư số 162/2017/TT-BQP ngày 10-7-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì nội dung dẫn chiếu sẽ được thực hiện theo các văn bản mới.

Chỉ hưởng một chế độ, chính sách cao nhất nếu thuộc nhiều diện áp dụng

Thông tư quy định cụ thể đối với trường hợp sĩ quan đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc phục viên theo Điều 2, Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP) và hướng dẫn tại Điều 4, Điều 6 Thông tư này.

Nếu đồng thời thuộc đối tượng áp dụng quy định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15-3-2025 của Chính phủ) và văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, thì chỉ được hưởng một chế độ, chính sách cao nhất.

Trách nhiệm thi hành và xử lý vướng mắc

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Thông tư nêu rõ: Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Cán bộ, Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết.

Xem toàn văn Văn bản hợp nhất số 63/2026/VBHN-TT-BQP tại đây.