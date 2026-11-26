Phụ lục kèm theo quyết định ghi tên hóa chất bằng tiếng Việt, tiếng Anh và mã số CAS để các cơ quan, đơn vị đối chiếu khi kiểm soát thành phần sản phẩm, hàng hóa. Dưới đây là tên gọi rút gọn của 14 mục theo thứ tự trong phụ lục:

1. Các hợp chất O-alkyl alkyl phosphonofloridat, như sarin và soman.

2. Các hợp chất O-alkyl N,N-dialkyl phosphoramidocyanidat, như tabun.

3. Các hợp chất O-alkyl aminoetyl alkyl phosphonothiolat và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng.

4. Các chất gây bỏng chứa lưu huỳnh.

5. Các hợp chất Lewisit, gồm Lewisit 1, Lewisit 2 và Lewisit 3.

6. Các chất gây bỏng chứa nitơ, gồm HN1, HN2 và HN3.

7. Saxitoxin.

8. Ricin.

9. Các hợp chất alkyl phosphonyldiflorit.

10. Các hợp chất O-alkyl aminoetyl alkyl phosphonit và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng.

11. Chlorosarin.

12. Chlorosoman.

13. Axit dodecyl benzen sunfonic (DBSA).

14. Dầu paraffin clo hóa CP52.

Việc xác định cụ thể tên hóa chất, tên tiếng Anh và mã số CAS giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có căn cứ nhận diện chính xác các chất thuộc diện kiểm soát, hạn chế tình trạng nhầm lẫn trong quá trình quản lý, sản xuất và lưu thông sản phẩm, hàng hóa.

Bộ Quốc phòng ban hành danh mục 14 nhóm hóa chất không được sử dụng trong sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ảnh minh họa: nhandan.vn

Bộ Quốc phòng giao Binh chủng Hóa học chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện. Nếu sản phẩm, hàng hóa mới do Bộ Quốc phòng sản xuất hoặc quản lý lưu thông trên thị trường có chứa hóa chất không được sử dụng hoặc hóa chất nguy hiểm thuộc diện phải công bố thông tin, cơ quan, đơn vị trực thuộc phải báo cáo Binh chủng Hóa học. Binh chủng tổng hợp, rà soát và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ sung danh mục theo quy định.