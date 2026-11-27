Nguồn: Royal Air Force

Ngày 26/11, báo The Telegraph đưa tin Bộ Quốc phòng Anh đã gửi thư tới lực lượng dự bị chiến lược thuộc cả ba quân chủng, tạo cơ hội để các cựu quân nhân tình nguyện tham gia huấn luyện và diễn tập, trong đó có cuộc tập trận quy mô lớn Steadfast Defender của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào mùa xuân năm 2027.

Các bức thư do tư lệnh từng quân chủng ký, đề nghị cựu quân nhân cập nhật thông tin liên lạc, cung cấp thông tin về công việc hiện tại và các kỹ năng chuyên môn.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cảnh báo nước này phải sẵn sàng cho chiến tranh trong vòng 1.000 ngày, đồng thời chuẩn bị khả năng sát cánh cùng các đồng minh để chiến đấu và giành chiến thắng.

Trả lời kênh Sky News sáng 26/11, Bộ trưởng Streeting cho biết Anh đang đối mặt với những mối đe dọa gia tăng và việc liên hệ với quân nhân dự bị là biện pháp phòng ngừa hợp lý, cần thiết.

Theo The Telegraph, Chính phủ Anh đang tìm cách tăng cường khả năng ứng phó trước các mối đe dọa, đồng thời chú trọng hơn đến Điều 3 của Hiệp ước NATO, trong đó yêu cầu các nước thành viên duy trì và phát triển năng lực tự phòng vệ cũng như khả năng phối hợp ứng phó trước các cuộc tấn công vũ trang.

Hiện quân số thường trực của lục quân Anh chỉ khoảng 73.000 người, thấp nhất kể từ thời các cuộc chiến tranh Napoleon.

Lực lượng dự bị chiến lược của Anh gồm những quân nhân mới rời quân ngũ nhưng vẫn có nghĩa vụ trở lại phục vụ trong những trường hợp đặc biệt, khác với lực lượng dự bị được tuyển từ dân thường tình nguyện.

Một nguồn tin trong lục quân Anh cho biết, mục đích của việc gửi thư là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các cựu quân nhân.

Nguồn tin nhấn mạnh chưa có kế hoạch huy động lực lượng dự bị ngay lập tức, song quân đội cần nắm rõ danh tính, nơi ở và năng lực chuyên môn của những người có thể được triệu tập khi cần thiết.

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Trong các bức thư được công bố trên trang web của Chính phủ Anh chiều 26/11, lãnh đạo ba quân chủng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng dự bị chiến lược.

Tổng tham mưu trưởng Lục quân Anh - Đại tướng Roly Walker, cho biết các lực lượng quốc phòng và an ninh nước này đang nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu. Ông đề nghị các cựu quân nhân hoàn thành bảng khảo sát về kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy kể từ khi xuất ngũ trước ngày 23/12.

Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Anh Harvey Smyth nhấn mạnh tình hình thế giới đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Mặc dù việc triệu tập cựu quân nhân chỉ được thực hiện trong những điều kiện nghiêm ngặt, Không quân muốn nắm rõ hơn năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của lực lượng này.

Tư lệnh Hải quân Anh - Đại tướng Gwyn Jenkins, khẳng định những kỹ năng mà các cựu quân nhân tích lũy trong và sau thời gian phục vụ quân đội vẫn có giá trị lâu dài đối với đất nước.

Ông cho biết lực lượng dự bị chiến lược chỉ được huy động trong những tình huống nghiêm trọng nhất, chẳng hạn như tình trạng khẩn cấp quốc gia, Anh bị tấn công hoặc đất nước bước vào thời chiến.

Báo cáo rà soát quốc phòng chiến lược của Chính phủ Anh năm 2025 nhấn mạnh sự cần thiết của việc huy động mọi thành phần xã hội tham gia bảo vệ đất nước, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối với lực lượng dự bị chiến lược để tận dụng kỹ năng và kinh nghiệm của các cựu quân nhân khi cần thiết.

Quan chức phụ trách các vấn đề cựu chiến binh Calvin Bailey khẳng định, sức mạnh quốc phòng của Anh không chỉ nằm ở vũ khí, trang thiết bị mà còn ở con người.

Ông Bailey nhấn mạnh việc gửi thư không đồng nghĩa với việc lực lượng dự bị sắp được huy động. Đây là biện pháp nhằm bảo đảm quân đội có thể liên hệ với những người đủ điều kiện trở lại phục vụ, đồng thời cập nhật thông tin về kỹ năng và kinh nghiệm của họ.