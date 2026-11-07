Bỏ quên lời thề... hoàn lương

Bến đỗ bình yên không giữ nổi bước chân lầm lạc

Ngày đầu tiên bước qua ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, ai cũng từng phủi sạch lớp bụi tro của quá khứ. Họ ngước mặt lên trời mà thề sẽ làm lại cuộc đời. Lời thề ấy có nước mắt của người mẹ già mòn mỏi chờ bên cổng trại. Có cái siết tay ấm nóng của cán bộ quản giáo. Và có cả sự tự trọng muộn màng của một kẻ muốn hoàn lương.

Phục thiện chưa bao giờ là một hành trình phẳng lặng. Bản án 7 năm tù về tội cướp tài sản từ năm 2011 vốn dĩ đã lùi xa. Sau khi chấp hành xong hình phạt, Phan Thế Lực (SN 1989, trú tại thôn Tùng Lâm, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) trở về và nhọc nhằn tìm lại vị trí của mình trong xã hội.

Quang cảnh phiên tòa xét xử Phan Thế Lực về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Một mái nhà êm ấm tại Thạch Xuân, một công việc tài xế ổn định. Những tưởng đó đã là bến đỗ bình yên cho sự nỗ lực hoàn lương đầy tự trọng. Xã hội đã mở lòng, trao cho gã chiếc vô lăng và cả niềm tin về một con người mới.

Thế nhưng, khi cuộc sống vừa tạm ổn định, Lực lại tự tay phá bỏ tất cả chỉ vì sự thiếu bản lĩnh. Nghề cầm lái vốn cần một cái đầu tỉnh táo và một trái tim trách nhiệm. Đáng tiếc thay, thay vì giữ chắc tay lái trước những cám dỗ dọc đường, Lực lại chọn lao đầu vào thế giới vô định của ma túy đá.

Theo cáo trạng, khoảng 15h 26’ ngày 17/6/2026, tại Km524+300 Quốc lộ 1A (thôn Ưu Tràng, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an xã Cẩm Xuyên dừng kiểm tra xe ô tô do Phan Thế Lực điều khiển để đón khách đi tỉnh Quảng Trị.

Kết quả xét nghiệm xác định Phan Thế Lực dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện, phát hiện và thu giữ dưới thảm lót chân ghế lái 1 túi nilon chứa 0,29 gam Methamphetamine cùng 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy đá.

Chiếc xe công nghệ hóa ra lại là một bức màn che giấu hoàn hảo cho một tâm hồn đang mất phương hướng. Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận bản thân đã lén lút sử dụng ma túy thời gian qua.

Gói ma túy đá này cũng vừa được gã mua với giá 1 triệu đồng từ một người đàn ông không rõ lai lịch. Để rồi, gã giấu nhẹm nó dưới tấm thảm lót chân ghế lái. Đó không chỉ là hành vi giấu giếm một chất cấm. Đó là khoảnh khắc gã thản nhiên giẫm đạp lên lời thề hoàn lương của chính mình.

Quay lại vết xe đổ không phải là một tai nạn, đó là một sự lựa chọn. Khi đôi tay từng hứa chỉ cầm cuốc, cầm cày lại một lần nữa chạm vào cái chết trắng... Lực đã chính thức phản bội lại cơ hội duy nhất để làm người.

Khi đôi bàn tay ấy buông bỏ lao động lương thiện để đánh cược với ảo ảnh, chiếc vô lăng kiếm sống bỗng chốc trở thành công cụ định đoạt sinh mạng của biết bao người. Nhìn rộng ra, câu chuyện của Phan Thế Lực là bài toán đầy trăn trở về an toàn xã hội. Khi một tài xế ôm vô lăng trong trạng thái bị bủa vây bởi ảo giác, liệu còn có an toàn?

Quy định của pháp luật nghiêm minh không phải để dồn con người vào bước đường cùng. Sự nghiêm khắc ấy buộc kẻ đang say ngủ trên sự liều lĩnh phải tỉnh giấc. Cuộc kiểm tra đột xuất hôm ấy đã ngăn chặn một hành trình đầy hiểm họa, phơi bày một cuộc đời đã trượt khỏi đường ray tự trọng từ rất lâu trước đó.

Khoảng lặng phía sau một phán quyết

Nơi khán phòng xử án của TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh, giá trị lớn nhất của phiên tòa có lẽ nằm ở nốt lặng phản chiếu cuộc đời. Bản án 40 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy" được tuyên ra trước hình ảnh cúi đầu của bị cáo Phan Thế Lực và giọt nước mắt bất lực của người vợ trẻ.

Bị cáo Phan Thế Lực tại phiên xét xử.

Nhân thân xấu của Lực một lần nữa được nhắc lại để khẳng định một điều: một khi đã từ bỏ nỗ lực phục thiện, cái kết nhận về tất yếu là sự mất tự do.

Ba năm bốn tháng tù là một cái giá đắt bằng thời gian, nhưng lại là trạm dừng chân cần thiết cho một tâm hồn lạc lối. Cách ly khỏi xã hội không phải để trói buộc, mà là để tạo ra một khoảng lặng đủ dài để Phan Thế Lực đối diện với bản ngã, tự vấn lương tri và tìm lại phần thiện lương đã bị bỏ quên.

Chuyến xe cuộc đời của Lực tạm thời phải dừng bánh, nhưng con đường hoàn lương của một kẻ lầm lỗi thì chưa bao giờ khép lại, nhất là khi nơi quê nhà vẫn còn ngọn đèn thức đợi của tình thân. Miễn là sau những ngày tháng dằn vặt sau song sắt, gã đủ can đảm để nhặt lại lời thề phục thiện đã từng đánh rơi…