Bỏ quên ba lô có sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng, hành khách xúc động nhận lại nguyên vẹn

Theo thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt, đêm 12/11, hành khách Trần Thị Phước Hiền đi tàu SE3 từ ga Thanh Hóa đến ga Đồng Hới, không may để quên ba lô hành lý tại phòng đợi ga Thanh Hóa.

Hành khách Trần Thị Phước Hiền vui mừng nhận lại toàn bộ tài sản bỏ quên.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận tại ga Thanh Hóa (thuộc Chi nhánh Vận tải đường sắt Vinh), đã phát hiện chiếc ba lô và nhanh chóng phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra, thống kê tài sản, lập biên bản theo đúng quy định.

Qua kiểm tra, bên trong ba lô có nhiều tài sản giá trị, gồm 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một nhẫn kim loại màu vàng, một miếng kim loại màu vàng có in tên PNJ, một điện thoại di động, một máy tính xách tay hiệu HP cùng nhiều vật dụng khác. Đặc biệt, hành lý còn có 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi xác định được chủ nhân chiếc ba lô và biết chị Hiền mong muốn sớm nhận lại tài sản, bà Đỗ Thị Thu Hương đã khẩn trương phối hợp bàn giao toàn bộ hành lý cho ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng tàu SE1, để chuyển đến ga Đồng Hới và trao trả trực tiếp cho hành khách.

Ngày 13/11, toàn bộ hành lý, tài sản đã được ông Nguyễn Trường Thọ bàn giao đầy đủ cho chị Trần Thị Phước Hiền. Nhận lại số tài sản có giá trị lớn, chị Hiền vô cùng vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Đỗ Thị Thu Hương, ông Nguyễn Trường Thọ cùng các nhân viên đường sắt đã tận tình hỗ trợ.