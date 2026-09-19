Bỏ phố về quê, có 100 triệu đồng đầu tiên ở tuổi 26

Sống cùng gia đình giúp một số người trẻ giảm chi phí và tiết kiệm được nhiều hơn. Khoản tích lũy này tạo điều kiện để họ tính đến những kế hoạch như mua nhà, kinh doanh, kết hôn.

Hồng Hà

26 tuổi, Hải Phòng

Hồng Hà xem mức sống thấp hơn ở quê là lợi thế để cô dành nhiều tiền hơn cho các mục tiêu cá nhân. Ảnh: NVCC.

Sau 7 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Hồng Hà (26 tuổi) quyết định trở về quê nhà Hải Phòng. Năm ngoái, nữ nhân sự trong lĩnh vực logistics nhận thấy sau nhiều năm đi làm, cô vẫn chưa có khoản tiết kiệm nào.

Sống xa gia đình, cô tốn tiền thuê nhà, điện nước và ăn uống hàng tháng. Những chi phí này gần như ngốn hết thu nhập của Hồng Hà. Trong khi đó, cô có thể tiết kiệm nhiều hơn khi trở về quê, sống cùng bố mẹ.

Ban đầu, Hà lo ngại không tìm được công việc tốt, có mức lương như kỳ vọng ở Hải Phòng. Tuy nhiên, khi bắt tay vào tìm kiếm, cô nhận thấy thị trường vẫn có nhiều cơ hội phù hợp, quyết định thử ứng tuyển và được một doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics nhận vào làm với mức lương vẫn 19 triệu đồng/tháng.

“Mức thu nhập giữ nguyên, công việc đúng chuyên môn, tôi rất hài lòng, lập tức đóng gói đồ đạc về quê. Đối với tôi, đây không phải bước lùi, mà là hành trình mới”

Hồng Hà chia sẻ với Tri Thức - Znews

Không phải đóng góp các khoản sinh hoạt phí khi sống với bố mẹ, cô dành phần lớn thu nhập cho chi tiêu cá nhân và các hoạt động yêu thích. Mỗi tháng, Hà chi khoảng 4 triệu đồng cho quần áo, mỹ phẩm; 3 triệu đồng cho ăn uống, cà phê với đồng nghiệp; 2 triệu đồng cho đám cưới, sinh nhật và khoảng 1 triệu đồng để đi lại. Số còn lại cô tích góp và sau 1 năm có khoảng 100 triệu đồng tiết kiệm.

Chi tiêu mỗi tháng của Hồng Hà

khoảng 10 triệu đồng, trên thu nhập 19 triệu đồng

4 triệu

Quần áo, mỹ phẩm

3 triệu

Ăn uống, cà phê

2 triệu

Đám cưới, sinh nhật

1 triệu

Đi lại

Không riêng Hồng Hà, sau nhiều năm làm việc tại các đô thị lớn, một số người trẻ bắt đầu tính lại bài toán nơi sống khi khoản tích lũy chưa tương xứng với thu nhập. Việc trở về quê, sống cùng gia đình giúp họ giảm đáng kể chi phí, có thêm dư địa tài chính cho những kế hoạch dài hạn như mua nhà, kinh doanh hoặc chuyển hướng nghề nghiệp.

Nỗi trăn trở về khoản tiết kiệm sau nhiều năm đi làm khiến một số người trẻ nhìn lại cách sống ở đô thị lớn. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

01

Về quê, dành tiền cho kế hoạch dài hạn

Dữ liệu Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 của Cục Thống kê cho thấy Hà Nội có mức giá sinh hoạt cao nhất cả nước với chỉ số SCOLI = 100, trong khi TP.HCM đứng thứ tư với SCOLI = 97,96% so với Hà Nội.

Các khoản chi như nhà ở thuê, ăn uống ngoài gia đình cùng nhiều dịch vụ khác đang góp phần duy trì mặt bằng giá cao tại các đô thị lớn. Trước thực tế này, nhiều người trẻ đã chọn về quê để hưởng mức sống dễ chịu hơn.

Cần Thơ thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có mức giá sinh hoạt thấp nhất cả nước, bằng 95,11% so với Đồng bằng sông Hồng. Khánh Hòa cũng có mặt bằng giá thấp hơn vùng thủ đô với chỉ số SCOLI đạt 96,98%.

Riêng Hải Phòng, quê nhà của Hồng Hà, vẫn thuộc nhóm địa phương đắt đỏ với chỉ số SCOLI = 98,43%, xếp thứ ba cả nước và cao hơn TP.HCM. Song, quyết định trở về quê và sống cùng gia đình cũng giúp nhân sự trẻ cắt giảm đáng kể nhiều chi phí sinh hoạt, từ đó mở ra nhiều cơ hội mới.

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian 2025

SCOLI, Hà Nội = 100

Hà Nội

Hồng Hà rời đi

100

Hải Phòng

quê Hồng Hà

98,43

TP.HCM

Thu Trà, Tuyết Nhung rời đi

97,96

Khánh Hòa

quê Thu Trà

96,98

96

97

98

99

100

Nguồn: Cục Thống kê.

Cụ thể, Hà đang tập trung tích lũy, đặt mục tiêu đạt 300 triệu đồng để góp vốn với bạn thân mở một quán cà phê. Để nhanh chóng tăng khoản tích lũy, cô dự tính giảm chi tiêu cho sở thích cá nhân, hạn chế ăn uống bên ngoài, ưu tiên dùng bữa cùng bố mẹ tại nhà.

Theo quan sát của Hồng Hà, thị trường hàng quán tại Hải Phòng vẫn còn nhiều dư địa phát triển, chưa cạnh tranh gay gắt như Hà Nội. Hơn nữa, Hà hoàn toàn có thể tận dụng mặt bằng nhà mình để kinh doanh, giúp giảm vốn đầu tư ban đầu xuống còn khoảng 700 triệu đồng, đồng thời nhờ bố mẹ trông coi trong giờ hành chính.

Đây đều là những kế hoạch khó hiện thực hóa nếu cô tiếp tục sinh sống tại thủ đô. Tuy nhiên, Hồng Hà không tiếc 7 năm làm việc tại Hà Nội, coi đây là quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm, làm nền tảng cho quá trình gây dựng sự nghiệp ở quê hương.

Trong khi đó, Thu Trà (33 tuổi, phường Nha Trang, Khánh Hòa) thu dọn đồ đạc ở TP.HCM, lên một chuyến xe khách trở về quê nhà cách nay 3 năm.

Sau đại dịch Covid-19, cô dần quen thuộc với những công việc từ xa, nhận thấy không cần tiếp tục sống ở TP.HCM để làm việc. Trà mang theo nhiều dự án content marketing (nội dung quảng cáo) về Nha Trang.

Freelancer này cho biết vẫn thích không khí trong lành ở quê nhà, muốn ở gần bố mẹ khi phụ huynh dần lớn tuổi, đồng thời tiết kiệm sinh hoạt phí hàng tháng.

Hai khoản chi lớn trước đây, bao gồm tiền thuê nhà và ăn uống, gần như được cắt giảm hoàn toàn khi Thu Trà sống cùng gia đình. Cô chỉ tốn tiền cà phê, mua sắm cá nhân và đi lại, duy trì tổng chi tiêu trong khoảng 7-8 triệu đồng/tháng.

Năm 2024, Thu Trà kết hôn. Cô góp khoảng 700 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đồng tích lũy sau thời gian sống cùng bố mẹ, cùng chồng mua căn chung cư trả góp ở trung tâm thành phố Nha Trang (nay là phường Nha Trang). Vợ chồng cô có khoảng 1,7 tỷ đồng vốn ban đầu, cần trả góp nốt phần còn lại của căn hộ giá 3 tỷ đồng.

“Phần vì tôi tích lũy được nhiều hơn, phần vì giá chung cư ở Nha Trang tương đối phải chăng. Nếu vẫn ở TP.HCM, tôi không dám lên kế hoạch mua nhà”

Thu Trà nói

Căn chung cư của vợ chồng Trà cũng tương đối gần nhà bố mẹ hai bên, thuận tiện đi lại. Đây là yếu tố phù hợp dự định sinh con trong tương lai. Cả hai đều làm công việc tự do, linh hoạt về thời gian, song vẫn cần đến sự trợ giúp của gia đình khi lần đầu làm bố mẹ.

Khi có 2 gia đình ở gần, vợ chồng trẻ đỡ tốn kém chi phí thuê bảo mẫu và các khoản liên quan khác. Số tiền này có thể được sử dụng để trả khoản vay mua căn hộ, đẩy nhanh quá trình trả nợ ngân hàng.

Ngoài ra, vì đều là freelancer, họ phải tự đóng bảo hiểm, chủ động xây dựng quỹ dự phòng tài chính. Dù tự tin vào năng lực của bản thân ở thời điểm hiện tại, Trà và nửa kia không loại trừ khả năng thiếu dự án, dẫn đến thu nhập bấp bênh trong tương lai.

Sau 3 năm “bỏ phố về quê”, Thu Trà tự nhận thấy quyết định ở tuổi 30 là lựa chọn tương đối phù hợp. Đó là thời điểm phù hợp để ổn định cuộc sống sau một khoảng thời gian trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và kỹ năng sống.

02

Đổi nơi sống, đổi hướng nghề nghiệp

Không chỉ là bài toán chi phí, với một số người trẻ, thay đổi nơi sống còn mở ra cơ hội thay đổi hướng đi trong sự nghiệp.

Theo báo cáo Purpose at Work: Southeast Asia Survey Report 2024 (tạm dịch: Khảo sát Đông Nam Á 2024 về mục đích trong công việc), do Jobs_that_makesense Asia và Manpower thực hiện với hơn 2.000 người tại Đông Nam Á, 53% người tham gia cho biết đang cân nhắc chuyển hướng sự nghiệp. Bên cạnh đó, 98% cho biết họ muốn tìm thấy cảm giác có mục đích và ý nghĩa trong công việc.

Tuyết Nhung

29 tuổi, TP Cần Thơ

Tuyết Nhung xem quãng thời gian ở quê như cơ hội để thử kết hợp những kỹ năng đã tích lũy trong nhiều năm. Ảnh: NVCC.

Đây cũng là hướng Tuyết Nhung (29 tuổi, TP Cần Thơ) đang lựa chọn. Cô chuyển về quê từ tháng 11 năm ngoái, sau khoảng 10 năm học tập và làm việc tại TP.HCM. Quyết định này đến khi cô cảm thấy mất phương hướng trong công việc và muốn tạm dừng để xác định hướng đi tiếp theo.

Tuyết Nhung học ngành quản trị khách sạn nhưng sau khi ra trường lại làm trái ngành, từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Có thời gian, cô phụ trách mảng thương mại điện tử và thiết kế cho một số nhãn hàng. Những năm ở TP.HCM giúp cô tích lũy kinh nghiệm, nhưng đến gần tuổi 30, Nhung không còn muốn tiếp tục chạy theo lối sống cũ.

Khi biết con gái có ý định nghỉ việc, gia đình khuyên cô trở về Cần Thơ.

“Bố mẹ thương vì tôi sống một mình ở TP.HCM nhiều năm, cũng lo con gái cứ phải tự xoay xở ở thành phố lớn. Khi tôi nói muốn nghỉ một thời gian, gia đình không thúc ép phải tìm việc ngay mà bảo cứ về nhà nghỉ ngơi, sau này muốn kinh doanh thì bố mẹ sẽ hỗ trợ”, Nhung kể.

Những tháng đầu về nhà, Nhung chưa vội tìm việc toàn thời gian. Vì đã biết may vá cơ bản, cô có thể phụ mẹ, vốn là thợ may, sửa quần áo và làm những bước cơ bản. Bên cạnh đó, cô vẫn nhận tư vấn, thiết kế cho một số nhãn hàng bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử để có thêm thu nhập.

Thay đổi lớn nhất với Nhung là chi phí sinh hoạt. Trước đây, tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và điện nước tại TP.HCM khiến cô tốn khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Hiện sống cùng gia đình, chi tiêu cá nhân chỉ còn khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Những tháng có nhiều dự án, Nhung có thể tích lũy khoảng 5-7 triệu đồng.

Việc giảm đáng kể áp lực chi tiêu giúp cô có thêm thời gian để thử nghiệm hướng đi mới. Nhung tận dụng khoảng thời gian này để học thêm kỹ năng, thử làm sản phẩm và từng bước xây dựng kế hoạch kinh doanh riêng.

Cô kết hợp kỹ năng may vá học từ mẹ, vốn là thợ may lâu năm, với kinh nghiệm tư vấn, thiết kế và vận hành gian hàng trực tuyến tích lũy trong nhiều năm. Hàng tuần, Nhung phụ mẹ sửa quần áo, luyện cắt rập và hoàn thiện kỹ năng may, đồng thời tự thiết kế một số mẫu sản phẩm để thử nghiệm.

Song song đó, cô chuẩn bị gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, tự làm hình ảnh và lên kế hoạch tiếp thị. Việc chưa phải gánh chi phí mặt bằng hay thuê nhân công giúp Nhung có thể thử nhiều dòng sản phẩm, theo dõi phản ứng của khách hàng và điều chỉnh sản phẩm trước khi tăng vốn đầu tư.

Nhung đặt mục tiêu tích lũy khoảng 50-70 triệu đồng làm vốn trước khi chính thức triển khai công việc kinh doanh riêng. Gia đình cũng ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cô trong giai đoạn đầu.

3 ác mộng tài chính thường trực của người trẻ

Nhiều người trẻ hiện phải đối mặt với 3 vấn đề tài chính chính: thiếu hụt tiền bạc do chi tiêu vượt kế hoạch trước các cám dỗ mua sắm trực tuyến; lâm vào nợ nần vì sử dụng thẻ tín dụng và các hình thức vay tiêu dùng dễ dãi; và làm việc quần quật nhưng không đạt được mục tiêu tài chính đề ra. Để giải quyết những vấn đề này, cuốn sách Làm chủ tiền bạc từ khi còn đi học của TS Vũ Minh Tú cung cấp các phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, giúp người trẻ kiểm soát chi tiêu, tránh nợ nần và đạt được mục tiêu tài chính.

Như Phương - Linh Vũ