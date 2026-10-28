Bộ phim ngập cảnh táo bạo của DC

Theo Variety, phần đông ý kiến đánh giá sớm gọi đây là một tác phẩm “xuất sắc theo cách quái dị”, chứa đựng mọi thứ mà người xem mong đợi ở một bộ phim lấy phản diện làm trung tâm.

Tom Rhys Harries đóng vai chính. Ảnh: DC.

Steven Weintraub, tổng biên tập tờ Collider, nhận xét tác phẩm hấp dẫn, lôi cuốn, ngay cả những người không biết gì về vũ trụ điện ảnh của DC cũng có thể thưởng thức. "Phim được xếp hạng R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) và tràn ngập những cảnh bạo lực tàn khốc khiến tôi thực sự bất ngờ. Khán giả tại buổi chiếu của tôi đã vài lần kinh hãi trước những gì diễn ra trên màn ảnh", ông chia sẻ.

Trong khi, nhà phê bình điện ảnh Peter Gray nhận xét Clayface mang đậm màu sắc truyện tranh, nhưng điều đó không làm giảm mức độ kinh dị, khốc liệt của tác phẩm. "Tăm tối, bạo lực, với rất ít khoảnh khắc nhẹ nhàng để cân bằng sự ghê rợn, đây là một sự bổ sung đầy phấn khích cho DCU dưới thời James Gunn", Peter đánh giá. Ông cũng đánh giá cao màn trình diễn của nam chính Tom Rhys Harries, khi kết hợp được nét quyến rũ trẻ trung với tính cách khó đoán, đầy tính đe dọa.

Nhà phê bình phim Chris Killian cũng dành lời khen bộ phim của James Watkins: "Clayface đã biến câu chuyện bi thương của Matt Hagen thành một tác phẩm kinh dị đầy ấn tượng. Đây là một sự trở lại đầy cảm xúc với thời kỳ hoàng kim của những bộ phim tình cảm gothic kinh điển".

Trên các mạng xã hội và diễn đàn phim, những cảnh quay 18+ của Clayface đang trở thành chủ đề bàn tán. Bên cạnh sự độc đáo, táo bạo khác biệt đa số phim siêu anh hùng khác, một số ý kiến cho rằng câu chuyện đôi khi hơi nặng nề, khiến nhịp phim ở nửa sau bị chùng xuống.

Phim kể về hành trình tha hóa của một ngôi sao. Ảnh: DC.

Clayface do Mike Flanagan xây dựng kịch bản cùng Hossein Amini. Dự án do Matt Reeves - đạo diễn The Batman, cùng James Gunn và Peter Safran đảm nhận vai trò sản xuất.

Câu chuyện xoay quanh Matt Hagen, một diễn viên bị trùm xã hội đen hủy hoại khuôn mặt. Trong lúc tuyệt vọng, anh tình nguyện trở thành đối tượng thử nghiệm cho nhà khoa học Dr. Caitlyn Corr (Naomi Ackie). Thí nghiệm biến cơ thể anh thành đất sét, đồng thời khiến anh dần bị tha hóa.