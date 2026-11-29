Theo dữ liệu từ hệ thống máy tính tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc dành cho số liệu vé tại các rạp chiếu phim tính đến ngày 28/11, Heavy Snow hiện đang đứng đầu phòng vé.

Heavy Snow là một bộ phim chính kịch bí ẩn, mở ra khi một thi thể bí ẩn được phát hiện tại một nhà ga xe lửa ở vùng nông thôn, nơi đang bị cô lập bởi trận tuyết rơi dày đặc. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của Gap-soo (do Kim Yoon-seok thủ vai), một trưởng ga sắp nghỉ hưu, và người kế nhiệm vừa mới đến, Hyun-taek (do Koo Kyo-hwan thủ vai).

Đơn vị phát hành Showbox thông báo rằng phiên bản làm lại bằng tiếng Anh của bộ phim Heavy Snow (do Hong Eui-jeong và Park Sun-woo đồng đạo diễn) đã được xác nhận. Hong Eui-jeong, người đồng đạo diễn phiên bản gốc, cũng sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn cho phiên bản làm lại này. Niv Fichman, nhà sáng lập Rhombus Media, một công ty sản xuất tại Canada, người đã đề xuất thực hiện phiên bản làm lại ngay cả trước khi bộ phim được công chiếu tại Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi cảm thấy thật đáng tiếc nếu 'Heavy Snow* chỉ gói gọn trong phạm vi Hàn Quốc". Ông nói thêm: "Tôi tin rằng chúng tôi cần nỗ lực hết sức để mang câu chuyện này đến với khán giả trên toàn thế giới. Bối cảnh, một vùng núi phủ đầy tuyết dày, một nhà ga hẻo lánh và một trưởng ga sắp đến tuổi nghỉ hưu mang tính phổ quát, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới chứ không riêng gì Canada. Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra một tác phẩm vừa giữ được cội nguồn Hàn Quốc, vừa đạt được thành công trên quy mô toàn cầu".

Ngay trong ngày khởi chiếu (ngày 18/11), Heavy Snow đã thu hút khoảng 50.000 khán giả, vươn lên dẫn đầu phòng vé, vị trí mà bộ phim này tiếp tục nắm giữ suốt 10 ngày liên tiếp.