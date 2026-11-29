Bộ phim nào đang 'gây bão' tại rạp Hàn?
'Heavy Snow', với sự tham gia của Kim Yun-seok và Koo Kyo-hwan, đứng đầu bảng xếp hạng trong 10 ngày liên tiếp. Tổng số lượt xem tích lũy vượt mốc 620.000.
Theo dữ liệu từ hệ thống máy tính tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc dành cho số liệu vé tại các rạp chiếu phim tính đến ngày 28/11, Heavy Snow hiện đang đứng đầu phòng vé.
Heavy Snow là một bộ phim chính kịch bí ẩn, mở ra khi một thi thể bí ẩn được phát hiện tại một nhà ga xe lửa ở vùng nông thôn, nơi đang bị cô lập bởi trận tuyết rơi dày đặc. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của Gap-soo (do Kim Yoon-seok thủ vai), một trưởng ga sắp nghỉ hưu, và người kế nhiệm vừa mới đến, Hyun-taek (do Koo Kyo-hwan thủ vai).
Ngay trong ngày khởi chiếu (ngày 18/11), Heavy Snow đã thu hút khoảng 50.000 khán giả, vươn lên dẫn đầu phòng vé, vị trí mà bộ phim này tiếp tục nắm giữ suốt 10 ngày liên tiếp.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/bo-phim-nao-dang-gay-bao-tai-rap-han-post1898283.tpo