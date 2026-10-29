Bộ phim Kim Dung chuyển thể gây thất vọng

Trong số những tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, Thiên Long Bát Bộ 2013 là phiên bản thường xuyên được nhắc đến khi nói về những bộ phim gây thất vọng. Dù sở hữu câu chuyện giàu kịch tính cùng dàn nhân vật quen thuộc, tác phẩm lại vấp phải nhiều tranh luận ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ tạo hình nhân vật. Trang phục trong phim bị nhận xét thiếu sự hài hòa, có phần rườm rà và chưa làm nổi bật khí chất của các nhân vật võ hiệp. Trong khi khán giả kỳ vọng những hình ảnh vừa có nét cổ trang vừa thể hiện được tinh thần giang hồ, một số thiết kế lại khiến người xem cảm thấy khó hiểu. Các cảnh hành động và kỹ xảo cũng không tránh khỏi những lời phàn nàn về độ chân thực.

Vương Ngữ Yên của Trương Mông trở thành tâm điểm tranh cãi.

Nhân vật gây chú ý nhiều nhất phải kể đến Vương Ngữ Yên do Trương Mông đảm nhận. Trong nguyên tác, nàng được miêu tả là mỹ nhân có nhan sắc nổi bật, thường được ví với hình tượng “thần tiên tỷ tỷ”. Đây cũng là vai diễn có sức hút đặc biệt, bởi những phiên bản trước đó từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Vương Ngữ Yên của Lý Nhược Đồng trong bản năm 1997 và Lưu Diệc Phi trong bản năm 2003 đều được nhiều người yêu thích. Vì vậy, khi Trương Mông xuất hiện trong phiên bản 2013, cô khó tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhan sắc, kiểu tóc, trang phục và lối trang điểm của nữ diễn viên đều trở thành chủ đề bàn luận. Không ít khán giả cho rằng tạo hình chưa thể hiện được vẻ thanh thoát, thoát tục vốn gắn liền với nhân vật.

Diễn xuất của Trương Mông cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng giải thích rằng phiên bản này có sự điều chỉnh trong cách xây dựng Vương Ngữ Yên, hướng nhân vật đến hình ảnh gần gũi và đời thường hơn. Điều đó cho thấy tranh cãi không chỉ nằm ở khả năng thể hiện của diễn viên mà còn liên quan đến định hướng chuyển thể của ê-kíp.

Kim Ki Bum - thành viên nhóm Super Junior từng gây tranh luận khi vào vai mỹ nam Đoàn Dự.

Bên cạnh Trương Mông, lựa chọn Kim Ki Bum, thành viên nhóm Super Junior, vào vai Đoàn Dự cũng từng gây tranh luận. Một bộ phận khán giả không đồng tình với quyết định để diễn viên Hàn Quốc hóa thân thành nhân vật quen thuộc trong tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc. Ngoại hình, khí chất và cách thể hiện Đoàn Dự của anh vì thế cũng bị so sánh với những phiên bản trước.

Những thay đổi trong cách kể chuyện cùng một số tình tiết bị nhận xét là thiếu tự nhiên càng khiến tác phẩm gặp khó khăn trong việc chinh phục người xem. Theo các bài viết về phản ứng thời điểm phim lên sóng, Thiên Long Bát Bộ 2013 từng nhận nhiều lời phàn nàn về cả tạo hình lẫn cách lựa chọn diễn viên.

Dẫu vậy, gọi đây là bộ phim Kim Dung bị chê nhiều nhất vẫn mang tính nhận định, bởi mỗi phiên bản chuyển thể đều có nhóm khán giả và cách tiếp cận riêng. Điều dễ thấy là Thiên Long Bát Bộ 2013 đã gặp bất lợi khi phải đứng cạnh những bản phim được yêu thích trước đó. Với một tác phẩm kinh điển, chỉ cần một nhân vật không đáp ứng kỳ vọng hoặc một chi tiết khác xa hình dung của khán giả cũng đủ tạo nên làn sóng tranh luận kéo dài.