Không phải bộ phim nào khiến người ta xúc động cũng đủ sức khiến một đạo diễn đưa ra lời thề không bao giờ xem lại. Với đạo diễn Trần Anh Hùng, Rosetta là một trường hợp như thế.

Tại buổi họp báo Tuần lễ Phim châu Âu 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 16/11, đạo diễn Mùi Đu Đủ Xanh bất ngờ kể về trải nghiệm đặc biệt với tác phẩm của anh em đạo diễn Luc và Jean-Pierre Dardenne.

Đạo diễn Trần Anh Hùng chia sẻ về những bộ phim để lại dấu ấn sâu sắc trong hành trình làm nghề.

Theo Trần Anh Hùng, Rosetta là bộ phim khó xem nhất trong số những tác phẩm ông lựa chọn giới thiệu tại sự kiện. Sức nặng cảm xúc của câu chuyện từng khiến ông khóc suốt 15 phút sau khi xem, đến mức tự hứa sẽ không bao giờ xem lại.

Thế nhưng, lời thề ấy cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Khi tham gia giảng dạy điện ảnh, Trần Anh Hùng đã phải trở lại với tác phẩm từng khiến mình xúc động mạnh.

Điều thú vị là giờ đây, ông còn trực tiếp lựa chọn Rosetta vào danh sách năm bộ phim kinh điển được giới thiệu tại Tuần lễ Phim châu Âu 2026.

Rosetta (1999) là tác phẩm từng khiến Trần Anh Hùng xúc động mạnh và tự hứa không xem lại.

Ra mắt năm 1999, Rosetta theo chân một cô gái 17 tuổi sống cùng người mẹ nghiện rượu trong cảnh nghèo khó. Với Rosetta, tìm được và giữ lấy một công việc không đơn thuần là chuyện kiếm sống, mà còn là nỗ lực thoát khỏi cuộc đời bấp bênh.

Bộ phim không cố làm dịu đi những góc cạnh khắc nghiệt của cuộc sống. Máy quay liên tục bám sát nhân vật, đẩy người xem vào cảm giác ngột ngạt của một cô gái trẻ đang cố giành lấy chỗ đứng trong xã hội.

Đây cũng là tác phẩm từng giành Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 1999, trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh em nhà Dardenne.

Với Trần Anh Hùng, sức mạnh của điện ảnh không chỉ nằm ở câu chuyện được kể, mà còn ở cách hình ảnh và ngôn ngữ điện ảnh tạo ra cảm xúc. Tại họp báo, ông cũng nhận xét nhiều bộ phim hiện nay thiếu đi yếu tố mà ông gọi là “chất điện ảnh”.

Từ một tác phẩm từng khiến ông không muốn đối diện lần thứ hai, Rosetta giờ đây lại trở thành bộ phim Trần Anh Hùng muốn khán giả Việt trải nghiệm.

Tác phẩm dự kiến được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim châu Âu 2026 tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, với các buổi giao lưu cùng đạo diễn.