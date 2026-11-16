Bộ phim 'Đến hẹn lại lên' được chiếu trên truyền hình Hà Nội

Được hình thành ý tưởng từ một bộ phim tài liệu, “Đến hẹn lại lên” là câu chuyện cảm động về mối tình nhiều trắc trở giữa cô Nết (NSND Như Quỳnh đóng) - người con gái xứ Kinh Bắc và “liền anh” đất quan họ - Hai Chi (NSƯT Vũ Tự Lẫm đóng) trong quãng thời gian đầy biến động ngay trước cuộc Cách mạng tháng Tám bùng nổ.

"Đến hẹn lại lên" về chuyện tình trắc trở của cô Nết và anh Chi trước Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Chụp từ phim

Tình yêu của họ được “đơm bông” từ chính những làn điệu quan họ mượt mà của quê hương, nhưng sớm gặp phải những trở ngại bởi hoàn cảnh nghèo khó và sự áp bức của tầng lớp địa chủ. Bi kịch bắt đầu khi Bình (Cao Khương thủ vai), con trai một địa chủ trong vùng, muốn cưới Nết. Để chiếm được cô gái, Bình vu cáo Hai Chi và khiến gia đình Nết rơi vào cảnh bị dồn ép, buộc phải gả con gái. Trước sự sắp đặt nghiệt ngã, Nết lựa chọn bỏ trốn.

NSƯT Vũ Tự Lẫm trong vai "liền anh" Hai Chi. Ảnh: Chụp từ phim

Đạo diễn Trần Vũ đã khéo léo đặt tình yêu trong bối cảnh đấu tranh xã hội, làm nổi bật sự gắn kết giữa cảm xúc cá nhân và lý tưởng cách mạng. Nhạc phim, bối cảnh làng quê, phong tục và tiếng hát quan họ... hòa quyện tạo nên chất thơ và nét đẹp văn hóa hiếm có, đầy biểu cảm.

Đặc biệt, diễn xuất của NSND Như Quỳnh trong vai Nết đã góp phần tạo nên sức sống lâu bền cho tác phẩm. Bằng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, nữ diễn viên thể hiện thành công vẻ dịu dàng, đằm thắm cùng những giằng xé nội tâm của người con gái đứng trước nghịch cảnh. Hình ảnh cô Nết với phận đời nhiều truân chuyên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Phim khắc họa những nét văn hóa đặc sắc vùng Kinh Bắc. Ảnh: Chụp từ phim

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III năm 1975, “Đến hẹn lại lên” được trao Bông sen vàng dành cho Phim truyện nhựa xuất sắc nhất. Như Quỳnh giành giải Bông sen vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất; đạo diễn Trần Vũ và nhà quay phim cũng được trao giải thưởng ở các hạng mục xuất sắc. Năm 1976, bộ phim tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi nhận giải thưởng chính tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (Czech).

Đây là dịp để khán giả được thưởng thức lại tác phẩm điện ảnh kinh điển “Đến hẹn lại lên” trên sóng truyền hình Hà Nội, cảm nhận nét văn hóa Kinh Bắc và những giá trị nhân văn được gửi gắm qua câu chuyện phim. Hơn nửa thế kỷ ra đời, tác phẩm vẫn giữ nguyên sức lay động bởi tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng tự do, hạnh phúc và lý tưởng cách mạng.