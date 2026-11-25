Ra đời năm 1959, bộ phim “Chung một dòng sông” được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam, gắn với sự hình thành và phát triển của Xưởng Phim truyện Việt Nam.

Bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Ảnh: chụp từ phim

Tác phẩm do hai đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Hiếu Dân (nghệ danh Phạm Kỳ Nam) thực hiện, chuyển thể từ kịch bản ban đầu có tên “Tình không giới tuyến” của tác giả Cao Đình Báu. Sau quá trình góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện cùng Đào Xuân Tùng, kịch bản được đổi tên thành “Chung một dòng sông”.

Bộ phim ra đời sau 6 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” ngày 15-3-1953 tại Thái Nguyên.

Phim về những người dân ở 2 bờ sông Bến Hải. Ảnh: chụp từ phim

Từ nền móng ấy, điện ảnh cách mạng từng bước hình thành đội ngũ, xây dựng lực lượng sáng tác và cho ra đời những tác phẩm phản ánh cuộc đấu tranh của dân tộc. “Chung một dòng sông” trở thành bộ phim truyện đầu tiên, mở đường cho dòng phim truyện cách mạng Việt Nam, được ví như “ngọn cờ đầu” của một chặng đường sáng tạo nghệ thuật gắn bó với lịch sử đất nước.

Phim xoay quanh tình yêu của Hoài và Vận, đôi trai gái đã gắn bó với nhau từ những năm kháng chiến chống Pháp. Vận là du kích, còn Hoài thường chèo đò đưa các chiến sĩ qua sông.

Khi hòa bình lập lại, theo Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền Nam – Bắc. Vận sống ở bờ Bắc, Hoài ở bờ Nam. Dòng sông từng gắn với những chuyến đò chở du kích năm xưa giờ trở thành ranh giới ngăn cách đôi lứa.

Cảnh trong phim "Chung một dòng sông". Ảnh: chụp từ phim

Với sự giúp đỡ của dân làng, Hoài vượt tuyến sang bờ Bắc để gặp người yêu nhưng cô không ở lại mà trở về bờ Nam, cùng mẹ và dân làng tiếp tục đấu tranh chống đế quốc và tay sai…

Qua câu chuyện tình yêu giữa hai con người ở hai bờ sông Bến Hải, bộ phim tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt, khi đất nước tạm thời bị chia cắt sau Hiệp định Geneva năm 1954.

Phim có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Phi Nga, Mạnh Linh, Thu An, Trịnh Thịnh, Trần Phương, Song Kim, Văn Phức, Trần Đình Thọ…

Việc giới thiệu bộ phim trong chương trình “Hẹn với phim Việt” trên sóng Hà Nội 1 là dịp để khán giả hôm nay gặp lại một tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt, hiểu thêm về những bước đi đầu tiên của điện ảnh cách mạng và cảm nhận sâu sắc hơn khát vọng thống nhất đất nước được gửi gắm qua những thước phim ra đời cách đây hơn sáu thập niên.