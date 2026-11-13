Bộ phim cuối của Hoàng Mèo trước khi bị khởi tố

Ngày 13/11/2026, thông tin Hoàng Mèo bị khởi tố trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Tuấn Hiệp, còn được biết đến với biệt danh Hiệp Đen, thu hút sự chú ý. Theo thông tin được đề cập, vụ việc có liên quan đến hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Một số nghệ sĩ khác cũng được nhắc tên trong diễn biến điều tra. Việc bị khởi tố là một bước tố tụng phục vụ quá trình điều tra, chưa đồng nghĩa với việc người bị khởi tố đã bị kết luận có tội.

Tác phẩm điện ảnh gần nhất có sự góp mặt của Hoàng Mèo là Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác, ra rạp ngày 30/1/2026. Trong phim, anh đảm nhận vai Trung, xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên gồm Long Ka, Trương Minh Cường, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương và Vinh Râu.

Hoàng Mèo từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn hài trên sân khấu và màn ảnh.

Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác thuộc thể loại hành động, võ thuật, xoay quanh hành trình điều tra một tổ chức tội phạm của nhân vật Chiến Nam. Dự án được giới thiệu có quá trình phát triển kéo dài khoảng 10 năm, với kinh phí đầu tư ước tính 30 tỷ đồng. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh và giới võ thuật, đồng thời đặt kỳ vọng vào những màn đối đầu trên màn ảnh rộng.

Tuy nhiên, kết quả thương mại của bộ phim không đạt như mong đợi. Theo số liệu thống kê được cung cấp, Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác chỉ thu về khoảng 324 triệu đồng, tương đương 10.673 USD trên thống kê quốc tế, trước khi rời rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2026. So với mức kinh phí sản xuất khoảng 30 tỷ đồng, doanh thu này cho thấy tác phẩm đối diện khoản thua lỗ rất lớn, gần như không thể thu hồi vốn từ hoạt động chiếu rạp.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Hoàng Mèo, tên thật Nguyễn Lê Hoàng, là gương mặt trưởng thành từ sân khấu kịch tại TP.HCM. Anh từng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ hài được khán giả yêu mến. Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, nam diễn viên dần tạo dựng chỗ đứng qua các vai diễn hài và những dự án phim truyền hình, điện ảnh.

Bên cạnh sân khấu, Hoàng Mèo còn tham gia nhiều bộ phim như Lật Mặt 4: Nhà Có Khách, Bố Già, Nhà Bà Nữ, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ. Anh cũng xuất hiện trong một số dự án trực tuyến như Giang Hồ Chợ Mới, Vi Cá Tiền Truyện. Ngoài diễn xuất, Hoàng Mèo từng thử sức với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và tham gia giảng dạy diễn xuất.

Hoàng Mèo tham gia nhiều dự án điện ảnh như Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai.

Từ một diễn viên hài trưởng thành trên sân khấu kịch đến gương mặt quen thuộc của nhiều dự án điện ảnh, Hoàng Mèo từng có hành trình hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến việc khởi tố đã tạo nên biến cố đáng chú ý, khiến chặng đường làm nghề của nam nghệ sĩ nhận được sự quan tâm từ công chúng.