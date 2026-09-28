Bộ phận rất bẩn của cua, ngon mấy cũng không nên ăn

Thịt cua giàu protein và nhiều dưỡng chất, nhưng khi sơ chế nên loại bỏ mang, dạ dày, ruột và các phần nội tạng trước khi chế biến.

Cua là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của con cua cũng phù hợp để ăn, đặc biệt là những phần nằm ở khu vực đầu và khoang nội tạng.

Các cơ quan như mang, dạ dày và tuyến gan tụy của cua có chức năng tiếp xúc, lọc hoặc xử lý các chất từ môi trường và thức ăn. Một số nghiên cứu cho thấy các mô này có thể tích lũy chất ô nhiễm ở mức cao hơn phần cơ thịt, vì vậy nên được loại bỏ trước khi chế biến.

Mang cua không phải phần ăn được

Mang cua nằm hai bên thân, có dạng các sợi nhỏ màu xám trắng hoặc trắng ngà, thường được gọi là lông cua. Đây là cơ quan hô hấp giúp cua trao đổi khí với môi trường nước.

Khi sơ chế cua, nên loại bỏ toàn bộ phần mang nằm ở hai bên mai, chỉ giữ lại phần thịt sạch để chế biến.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), phần ăn được của cua vỏ cứng được xác định sau khi loại bỏ vỏ, mang và nội tạng. Điều này cũng cho thấy mang không được xem là phần thịt ăn thông thường của cua.

Bên cạnh đó, mang tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước nên việc loại bỏ bộ phận này trước khi nấu giúp hạn chế đưa những chất không mong muốn vào bữa ăn. Khi sơ chế cua, nên tách bỏ toàn bộ phần mang ở hai bên mai thay vì chỉ lấy phần thịt xung quanh.

Dạ dày và ruột cũng nên bỏ

Dạ dày và ruột nằm trong khoang nội tạng của cua, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn và các chất mà cua hấp thu từ môi trường. Đây không phải những phần thịt chính được khuyến nghị sử dụng.

FDA cũng quy định phần ăn được của cua vỏ cứng sau khi loại bỏ nội tạng (viscera). Do đó, sau khi tách mai, người dùng nên loại bỏ phần dạ dày, ruột và các mô nội tạng trước khi chế biến. Việc làm sạch kỹ cũng giúp hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn trong quá trình ăn uống.

Phần màu vàng cam trong mai cua thường được gọi là “gạch cua”, nhưng có thể chứa tuyến gan tụy và mô sinh sản ở cua cái, không phải toàn bộ đều là trứng cua.

Cần phân biệt gạch cua

Một phần thường được nhiều người yêu thích là lớp màu vàng cam hoặc nâu vàng bên trong mai cua. Phần này có thể chứa tuyến gan tụy, cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng liên quan đến tiêu hóa, hấp thu và dự trữ chất dinh dưỡng. Ở cua cái, phần gạch còn có thể bao gồm các mô sinh sản.

Tuy nhiên, tuyến gan tụy cũng là bộ phận có xu hướng tích lũy một số chất ô nhiễm nhiều hơn phần cơ thịt. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết tuyến gan tụy của cua có thể chứa nồng độ một số chất ô nhiễm cao hơn thịt ở càng, chân và thân. Một nghiên cứu trên cua xanh cũng ghi nhận cadmium và một số chất ô nhiễm có xu hướng tập trung nhiều hơn tại tuyến gan tụy so với phần cơ thịt.

Do đó, nếu thường xuyên ăn cua, người dùng có thể ưu tiên phần thịt ở thân, càng và chân, đồng thời hạn chế ăn phần nội tạng thay vì cố tận dụng toàn bộ các bộ phận của con cua.

Cua cần được nấu chín kỹ trước khi ăn để giảm nguy cơ nhiễm các vi khuẩn gây bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cần nấu cua chín kỹ

Cua là thực phẩm dễ hư hỏng và có thể chứa các vi khuẩn gây bệnh như Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Salmonella và một số vi khuẩn khác nếu được bảo quản, xử lý hoặc chế biến không đúng cách. FDA lưu ý đây là những tác nhân có thể liên quan đến các bệnh do thực phẩm từ hải sản.

FDA khuyến cáo nên chọn cua còn tươi, bảo quản lạnh đúng cách và nấu chín kỹ trước khi ăn. Với cua, phần thịt sau khi nấu cần chuyển sang trạng thái trắng đục, săn chắc. Cua sống hoặc chưa được nấu chín kỹ có nguy cơ chứa vi khuẩn gây bệnh cao hơn.

Khi sơ chế, nên bỏ mang, dạ dày, ruột và các phần nội tạng, sau đó tập trung sử dụng phần thịt ở thân, càng và chân. Cách này vừa giúp loại bỏ những bộ phận không cần thiết, vừa góp phần hạn chế việc đưa các chất ô nhiễm có khả năng tích lũy trong một số mô nội tạng vào khẩu phần.