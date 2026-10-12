Bỏ nuôi tôm thẻ, nông dân thử nuôi cá 'đặc sản', kỳ vọng lãi 450 triệu đồng/ha

Tiên phong thử nghiệm nuôi con "đặc sản"

Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, nhiều năm qua, anh Hoàng Văn Minh và anh Phạm Văn Sáng, cùng trú tại xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, đã lựa chọn tôm thẻ chân trắng làm đối tượng nuôi chủ lực theo phương thức truyền thống.

Dù đầu tư nhiều vốn và công sức, những năm gần đây, dịch bệnh thường xuyên xảy ra khiến hiệu quả sản xuất thiếu ổn định. Trong khi đó, chi phí đầu tư ngày càng tăng, khiến mô hình nuôi không mang lại giá trị kinh tế như kỳ vọng.

Người dân tiên phong nuôi thử con "đặc sản"

Được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị cùng với chính quyền địa phương, anh Hoàng Văn Minh và anh Phạm Văn Sáng đã mạnh dạn thử nghiệm chuyển đổi mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng sang nuôi loài cá nâu "đặc sản".

Bên cạnh được hỗ trợ kỹ thuật, mô hình nuôi cá nâu thương phẩm còn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, nên anh Minh và anh Sáng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích ao nuôi tôm sang đối tượng nuôi mới này.

Hiện tại, sau 5 tháng thả nuôi cá sinh trưởng và phát triển tốt, tỉ lệ sống ước đạt 70%, kích cỡ bình quân đạt 6 - 8 con/kg. Kết quả dự kiến sau 8 tháng nuôi doanh thu ước đạt hơn 1,4 tỷ đồng/1ha, sau khi trừ chi phí lợi nhuận ròng mang lại ước đạt 450 triệu đồng/1ha.

Bước đầu mô hình mới mang lại hiệu qảu kinh tế cao, ổn định

Anh Hoàng Văn Minh cho biết: "Tôi thấy nuôi cá nâu "đặc sản" ổn định hơn, ít rủi ro hơn, nếu tiếp tục duy trì được tốc độ sinh trưởng như hiện nay, hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn nhiều so với trước đây. Hiện các hộ dân khác cũng ngỏ ý chuyển đổi sang nuôi cá nâu, hi vọng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng mang đến niềm vui cho người dân ven biển đang còn gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống".

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bến Hải cho biết, địa phương hiện có trên 70ha diện tích nuôi trồng thủy sản, chủ yếu nuôi tôm thẻ chân trắng không mang lại hiệu quả kinh tế khiến bà con thất vọng.

Qua theo dõi thực tế, mô hình nuôi cá nâu bước đầu cho thấy hiệu quả khá rõ, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh nhân rộng mô hình, giúp bà con chuyển đổi sang mô hình mới mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Theo trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Trị, năm 2027, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh với quy mô nhân rộng 0,6 ha, với mong muốn dần thay đổi sinh kế cho bà con vùng ven biển Quảng Trị.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Phan Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị cho biết, loài cá nâu có khả năng thích nghi tốt với điều kiện nuôi tại địa phương, nhất là những vùng có diện tích nuôi tôm kém hiệu quả. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục theo dõi, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và từng bước nhân rộng mô hình tại những vùng có điều kiện tương đồng.

Về lâu dài, việc chuyển đổi sang mô hình mới có khả năng nhân rộng ra các địa bàn lân cận, giúp thay đổi lớn cho sinh kế rất lớn cho người dân ven biển.

Mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình nuôi công nghệ cao

Năm 2026, hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm sú nói riêng tại tỉnh Quảng Trị, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp ven biển.

Hoạt động nuôi tôm sú diễn ra trong bối cảnh tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa lớn trái mùa, môi trường nước tại nhiều vùng nuôi bị ô nhiễm và biến động mạnh, làm rủi ro dịch bệnh.

Áp dụng kỹ thuật khiến mô hình mới cho hiệu quả cao

Với mục tiêu nhằm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi tôm sú hai giai đoạn để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; đồng thời giảm thiểu dịch bệnh, hướng tới phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã xây dựng và thực hiện dự án xây dựng mô hình nuôi tôm sú 2 giai đoạn gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh duyên hải miền Trung trên địa bàn. Ban đầu, mô hình mới đang thực hiện trên diện tích 2ha với sự tham gia của 4 hộ dân.

Ông Hà Quang Hải, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình ông mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn do thời gian trước nuôi trồng không hiệu quả, năng suất thấp. Sau hơn 4 tháng nuôi tôm sú sinh trưởng và phát triển tốt, tỉ lệ sống đạt 80%, trọng lượng trung bình đạt 29 - 30 con/kg, đảm bảo yêu cầu của dự án, sản lượng đạt từ 4.600 – 5.000 kg/1ha.

Theo trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình nuôi mô hình mới cho thấy đối với mô hình nuôi tôm sú với mức đầu tư vừa phải (trung bình gần 600 triệu/1ha) nhưng mang lại lợi nhuận tương đối cao. Các mô hình trình diễn đạt lợi nhuận trung bình từ 400 - 500 triệu đồng/1 ha. Mô hình nuôi được quản lý một cách khoa học, nhờ đó giúp cho việc kiểm soát môi trường, mật độ tôm nuôi ở từng giai đoạn, lượng thức ăn tốt hơn.

Nhiều hộ dân quan tâm, muốn nhân rộng mô hình

Nhờ hiệu quả sản xuất cao (tỉ lệ sống, năng suất cao), mô hình giúp nâng cao thu nhập cho hộ nuôi, giảm rủi ro, từ đó góp phần cải thiện mức sống và an sinh. Sản phẩm không có hóa chất, kháng sinh đáp ứng được thị trường xuất khẩu.

Mô hình không những mở ra hướng nuôi mới có hiệu quả mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc phát triển nuôi thuỷ sản theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, giá trị và đảm bảo đầu ra ổn định. Từ những hộ nuôi thử nghiệm ban đầu, kinh nghiệm đang được chia sẻ, giúp nông dân có thêm lựa chọn trong phát triển sản xuất.

Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị cho biết, Tham gia mô hình nuôi trồng thủy sản mới các hộ dân được hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật. Nếu được đầu tư phù hợp, kiểm soát tốt kỹ thuật, đầu ra và các yêu cầu pháp lý, các mô hình mới có thể tiếp tục tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và mở ra hướng phát triển mới cho những hộ nông dân khác. Đây được xem là cơ sở quan trọng để ngành nông nghiệp Quảng Trị tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao giá trị ngành nuôi trồng thủy sản và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.