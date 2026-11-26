Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị vừa gửi Công văn tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị kiểm soát các hoạt động nuôi, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại, đó là ốc sên châu Phi.

Theo phản ánh của một số cơ quan truyền thông, thời gian gần đây, việc nhân nuôi ốc sên châu Phi (tên khoa học là Achatina fulica) được quảng bá như một mô hình chăn nuôi mới có lợi nhuận cao, dễ chăm sóc và được bao tiêu đầu ra, thu hút người dân đầu tư mua giống, xây dựng chuồng trại với kỳ vọng cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, đằng sau những thông tin quảng bá về hiệu quả kinh tế, việc nhân nuôi ốc sên châu Phi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sản xuất nông nghiệp, môi trường và đa dạng sinh học. Có nguồn gốc từ Đông Phi, loài sinh vật này có khả năng thích nghi, sinh sản nhanh, phát tán rộng và sử dụng nhiều loại thực vật làm nguồn thức ăn.

Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, sự phát tán của ốc sên châu Phi ra môi trường tự nhiên có thể gây thiệt hại cho cây trồng nông nghiệp, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bản địa, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh về nguồn thức ăn và môi trường sống với các loài thân mềm bản địa.

Những tác động này tiềm ẩn nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học, làm mất cân bằng hệ sinh thái và gia tăng khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát sinh vật ngoại lai.

Ốc sên châu Phi trong một trại nuôi tại xã Phú Túc, Hà Nội

Về mặt pháp lý, ốc sên châu Phi thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại theo quy định tại Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Do đó, việc phát triển mô hình gây nuôi, kinh doanh loài sinh vật này cần được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật, tránh để những kỳ vọng về lợi ích kinh tế trước mắt dẫn đến hệ lụy lâu dài đối với môi trường, sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động gây nuôi, kinh doanh, vận chuyển, mua bán ốc sên châu Phi trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để việc mở rộng gây nuôi, kinh doanh làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, kịp thời xử lý các hành vi nuôi, kinh doanh ốc sên vi phạm quy định của pháp luật.

Các địa phương cần yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang nuôi, lưu giữ ốc sên châu Phi khẩn trương có các biện pháp xử lý đảm bảo không để ốc sên thoát ra môi trường tự nhiên; thu gom, tiêu huỷ các cá thể còn sống.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra nghiêm cấm hoạt động quảng cáo, giới thiệu, cung cấp giống, mua bán và thu mua ốc sên châu Phi trên các nền tảng mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời ngăn chặn hoạt động kinh doanh, phát tán loài ngoại lai xâm hại.

Địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo để người dân nhận diện rõ tác hại của ốc sên châu Phi; cảnh giác trước chiêu trò quảng cáo nuôi bao tiêu trên mạng xã hội, đồng thời cam kết không mua bán, gây nuôi, vận chuyển, ốc sên, trứng ốc ra môi trường bên ngoài.