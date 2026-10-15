Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu siết chặt quản lý đội tàu cá, kiểm soát nguồn gốc thủy sản khai thác

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ từng tàu cá nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ảnh: Bích Nguyên

Việc triển khai các nhiệm vụ trên nhằm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ năm về chống khai thác IUU.

Chuẩn hóa dữ liệu, quản lý chặt chẽ từng tàu cá

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương rà soát, đối chiếu hồ sơ quản lý tàu cá với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký, đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình (VMS) và tình trạng hoạt động của từng tàu.

Các địa phương phải phân loại rõ tàu đủ điều kiện hoạt động, tàu chưa đủ điều kiện, tàu không còn hoạt động, tàu đã xóa đăng ký và các trường hợp cần quản lý theo quy định.

Ban quản lý cảng cá, cơ quan quản lý thủy sản và các lực lượng chức năng được yêu cầu phối hợp kiểm soát tàu ra, vào cảng; kiểm tra, đối chiếu thông tin tàu cá, giấy phép khai thác và các dữ liệu liên quan. Việc kê khai, tiếp nhận, cập nhật thông tin tàu rời cảng, cập cảng trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) phải được thực hiện đầy đủ, chính xác.

Cùng với đó, các địa phương phải tăng cường giám sát sản lượng thủy sản thực tế bốc dỡ qua cảng, đối chiếu với nhật ký khai thác, dữ liệu tàu ra, vào cảng, thông tin VMS và eCDT. Những trường hợp bất thường về thời gian, hành trình, loài thủy sản, sản lượng hoặc địa điểm bốc dỡ phải được xác minh.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản. Ảnh: Bích Nguyên

Quản lý tàu có nguy cơ cao, xử lý vi phạm VMS

Đối với tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU và tàu cá “ba không” (không đăng ký, không đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản), các địa phương phải lập danh sách, xác định rõ chủ tàu, tình trạng pháp lý, vị trí neo đậu và biện pháp quản lý phù hợp.

Các địa phương cũng phải rà soát tình trạng lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị VMS; làm rõ những trường hợp chưa lắp đặt thiết bị, thiết bị hư hỏng, mất kết nối, không duy trì dịch vụ hoặc có dấu hiệu can thiệp, vô hiệu hóa thiết bị.

Dữ liệu VMS cần được đối chiếu với thông tin tàu ra, vào cảng, nhật ký khai thác và eCDT để phát hiện hành trình bất thường, dấu hiệu vượt ranh giới cho phép trên biển hoặc không duy trì truyền dữ liệu theo quy định.

Đối với từng trường hợp mất kết nối hoặc có dấu hiệu vi phạm, phải xác minh thời điểm, nguyên nhân, tình trạng hoạt động của tàu và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân thu mua, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, chế biến thủy sản và doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu; phối hợp cung cấp hồ sơ phục vụ xác minh nguồn gốc thủy sản và hoạt động của tàu cá nước ngoài cập cảng Việt Nam theo Hiệp định về các biện pháp quốc gia có cảng (PSMA).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế. Kết quả thực hiện phải được chứng minh bằng hồ sơ, tài liệu và dữ liệu cập nhật đầy đủ, chính xác trên các hệ thống quản lý theo quy định.