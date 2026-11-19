Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương ven biển siết chặt quản lý tàu cá, xử lý dứt điểm vi phạm, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua đợt thanh tra lần thứ năm của EC và rà soát tại Phiên họp thứ 36 của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, một số tồn tại, hạn chế vẫn chậm được khắc phục, nhất là trong quản lý tàu cá, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC đối với thủy sản Việt Nam.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu.

Trong đó, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện tại địa phương; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu quản lý chặt chẽ đội tàu, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu là rà soát, quản lý đầy đủ, chính xác thông tin tàu cá; kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện theo quy định tham gia khai thác thủy sản. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến, rời, cập cảng; giám sát liên tục hoạt động tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mất kết nối, vượt ranh giới cho phép khai thác, gửi hoặc vận chuyển trái phép thiết bị VMS.

Đối với công tác kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc, các địa phương phải thực hiện đầy đủ việc kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng; khai báo, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT). Dữ liệu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, minh bạch và có thể kiểm chứng. Kiên quyết không xác nhận, chứng nhận nguồn gốc đối với sản phẩm thủy sản khai thác bất hợp pháp, không để nguyên liệu khai thác IUU đưa vào chuỗi chế biến, xuất khẩu.

Bộ cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, từ bờ; kiên quyết không để phát sinh vụ việc tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Các địa phương phải tập trung rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nhất là vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài.

Việc xử lý phải bảo đảm đúng thời hạn theo quy định; xử lý nghiêm chủ tàu, thuyền trưởng và các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối, tiếp tay cho hành vi vi phạm. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để tồn đọng hồ sơ, kéo dài thời gian xử lý.

Cùng với đó, các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; cập nhật đầy đủ, chính xác, thống nhất dữ liệu trên các hệ thống quản lý, giám sát, truy xuất nguồn gốc và Hệ thống điều hành chống khai thác IUU quốc gia. Hồ sơ, tài liệu, số liệu và bằng chứng phải được chuẩn hóa, bảo đảm báo cáo trung thực, khách quan, có khả năng giải trình, kiểm chứng với Đoàn Thanh tra của EC. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU cũng phải gắn với đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân liên quan.

Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái; từng bước giảm cường lực khai thác phù hợp khả năng phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển ngành nghề và sinh kế thay thế bền vững, nâng cao đời sống ngư dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, không để phát sinh vi phạm mới; đồng thời cập nhật, báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện và kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để Bộ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU xem xét, chỉ đạo.

Việc chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC không chỉ là nhiệm vụ chính trị cấp bách mà còn là yêu cầu thường xuyên, lâu dài nhằm bảo vệ uy tín quốc gia, thúc đẩy phát triển ngành thủy sản có trách nhiệm và bền vững.