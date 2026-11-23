Quang cảnh hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các đơn vị thuộc 2 bộ và hơn 200 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu khai mạc tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, Lâm Đồng có địa bàn rộng, nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội lớn. Toàn tỉnh hiện có 961 công trình thủy lợi đang được quản lý, khai thác, gồm 540 hồ chứa, 237 đập dâng và các công trình thủy lợi khác.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ các công trình vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Đáng chú ý là tình trạng hồ sơ pháp lý đất đai chưa hoàn thiện, việc sử dụng, khai thác đất tại khu vực lòng hồ và ven hồ còn nhiều vấn đề cần xử lý.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi trên cả nước

Cùng với đó, Lâm Đồng tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, xác định ranh giới, cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình; tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng, kinh doanh dịch vụ và kiểm soát nguồn xả thải tại khu vực lòng hồ, ven hồ.

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi thông tin về tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên cả nước. Đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chia sẻ công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm, đặc biệt là xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu cũng được phổ biến quy định về hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị định số 03/2022 và Nghị định số 183/2026. Đại diện nhiều địa phương đã trao đổi những khó khăn, bất cập trong thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý và xử lý vi phạm.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá hệ thống công trình thủy lợi giữ vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống người dân. Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình hiện vẫn còn nhiều hạn chế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu kết luận hội nghị về công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi

Trong đó, việc phát hiện, xử lý vi phạm ở một số nơi còn chậm, chưa đủ sức răn đe, khiến tình trạng vi phạm tái diễn. Việc phân cấp, phân định thẩm quyền giữa các lĩnh vực thủy lợi, đất đai và kiểm soát xả thải còn chồng chéo, chưa rõ trách nhiệm. Công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành và địa phương chuyển từ phối hợp xử lý từng vụ việc sang chủ động phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện vi phạm từ sớm; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và các quy định tại Nghị định số 183/2026.

Đồng thời, cần đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cấp xã gắn với hỗ trợ nhân lực, tập huấn và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính.

Hội nghị là dịp để các bộ, ngành và địa phương chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi và kiểm soát nguồn xả thải

Các địa phương cũng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững các công trình thủy lợi.