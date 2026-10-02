Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung phát triển công nghệ chiến lược

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì phiên họp về công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. Ảnh: Khương Trung.

Ngày 1/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì phiên họp về công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW.

Theo báo cáo tại phiên họp, đến ngày 30/9/2026, Bộ được giao 296 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Trong đó, 189 nhiệm vụ đã hoàn thành, không có nhiệm vụ chậm, muộn; 107 nhiệm vụ đang được triển khai.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, năm 2026 Bộ thực hiện 414 nhiệm vụ, gồm 151 nhiệm vụ mở mới và 263 nhiệm vụ chuyển tiếp.

Đến nay, Bộ đã công nhận, đưa vào sản xuất 225 giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và lâm nghiệp; 150 tiến bộ kỹ thuật. Đồng thời, có 158 bằng độc quyền sáng chế, sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích, quy trình công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật được cấp.

Hơn 2.000 mô hình trình diễn được xây dựng, góp phần nâng hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp từ 10-30%.

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Khương Trung.

Ưu tiên công nghệ có khả năng ứng dụng

Về công nghệ chiến lược, Bộ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ gồm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới; vắc xin thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm nông nghiệp; hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Qua rà soát, Bộ xác định 22 sản phẩm có thể tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để đáp ứng tiêu chí sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong đó có 13 sản phẩm giống, 1 loại vắc xin và 8 chế phẩm sinh học.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, hệ thống được vận hành từ ngày 1/7/2026. Đến ngày 20/9, có 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp kết nối; 820.723 sản phẩm của 3.030 nông hộ và 208 doanh nghiệp tại 28/34 tỉnh, thành phố đã đăng ký.

Trong số này, 158.796 sản phẩm đã thực hiện truy xuất đầy đủ, trước mắt tập trung vào sản phẩm sầu riêng.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa “truy xuất được nguồn gốc” và “xác định đúng nguồn gốc”. Theo đó, việc truy xuất không chỉ dừng ở theo dõi thông tin sản phẩm mà cần xác định chính xác đến từng hợp tác xã, nông hộ, qua đó làm rõ trách nhiệm trong quá trình sản xuất.

Về chuyển đổi số và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đến nay hệ thống đã tiếp nhận 436.525 hồ sơ, trong đó 96,4% là hồ sơ trực tuyến.

Bộ đã hoàn thành kết nối, đồng bộ ban đầu 12/12 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Đến ngày 30/9, 34/34 tỉnh, thành phố đã kết nối, đồng bộ dữ liệu đất đai, với 62.671.054 thửa đất được đưa lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Hướng tới những nhiệm vụ công nghệ có giá trị thực

Trong những tháng cuối năm, các đơn vị thuộc Bộ tập trung rà soát, xử lý nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW; ưu tiên các nhiệm vụ khoa học, công nghệ có khả năng ứng dụng.

Cùng với đó là chuẩn hóa, kết nối cơ sở dữ liệu; hoàn thiện dịch vụ công, truy xuất nguồn gốc và hạ tầng số; tăng cường chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nghe các đơn vị báo cáo các nhiệm vụ thực hiện về công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đồng thời cho rằng hiệu quả thực hiện vẫn còn thấp, chưa đạt kỳ vọng. Bộ cần tập trung trí tuệ để hình thành những nhiệm vụ công nghệ chiến lược có khả năng phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của ngành.

Bộ trưởng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia đề xuất các sáng kiến, ý tưởng khoa học, công nghệ. Các ý tưởng không chỉ đến từ cơ quan chuyên môn mà có thể xuất phát từ gia đình, người thân, học sinh, sinh viên đang học tập trong nước và nước ngoài.

Các đơn vị được yêu cầu tận dụng tối đa cơ chế, chính sách hiện có; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, để báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế xét tuyển, đăng ký, xét duyệt, công nhận, nghiệm thu và thanh quyết toán.

Bộ trưởng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia đề xuất các sáng kiến, ý tưởng khoa học, công nghệ. Ý tưởng không chỉ đến từ các cơ quan chuyên môn mà còn có thể xuất phát từ gia đình, người thân, học sinh, sinh viên đang học tập ở trong nước và nước ngoài. Ảnh: Khương Trung.

Bộ trưởng yêu cầu các nhiệm vụ được giao phải bảo đảm tiến độ, chất lượng; nâng cao chất lượng đề xuất, đi đúng và trúng vấn đề, hướng tới những đột phá chiến lược.

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những nhiệm vụ quan trọng, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị toàn ngành tiếp tục huy động sức mạnh tập thể, tìm kiếm các giải pháp thực, sản phẩm thực, có giá trị thực, tạo đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành và đất nước.