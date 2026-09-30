Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì Hội nghị. Ảnh: Khương Trung.

Chiều 29/9 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì hội nghị. Tham dự có các Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Lê Trọng Yên cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thời tiết và khí hậu cực đoan, nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún, sạt lở còn khó lường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn và triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng thể chế, Bộ đã hoàn thiện 3 văn kiện quan trọng của Trung ương về đất đai, môi trường và biển; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 229/NQ-CP ngày 13/8/2026 về chương trình hành động.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến nông nghiệp, môi trường được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Hồ sơ Luật Đất đai (sửa đổi) đã được trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 44 văn bản; Bộ trưởng ban hành 41 thông tư. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được triển khai, trong đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 355/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 39,4 tỷ USD, tăng 8%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 95,7 tỷ USD, tăng 7,9%; xuất siêu đạt 16,9 tỷ USD, tăng 7,4%.

Chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, Bộ đã hoàn thành 188/298 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, không có nhiệm vụ chậm muộn.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã đồng bộ 68,299 triệu/105,073 triệu thửa đất. Trong đó, 47,764 triệu thửa bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 20,532 triệu thửa có dữ liệu cần tiếp tục bổ sung, xác thực và 36,774 triệu thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu.

Công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó El Nino được triển khai chủ động. Bộ duy trì trực ban 24/24 giờ, chỉ đạo vận hành liên hồ chứa, rà soát phương án ứng phó, kiểm tra đê điều và các công trình phòng, chống thiên tai; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ tham mưu, xử lý một số nhiệm vụ còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số nơi chưa nghiêm. Hạ tầng dữ liệu ngành còn thiếu và phân tán, chất lượng dữ liệu chưa cao; việc triển khai truy xuất nguồn gốc tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế.

Công tác chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ, quyết liệt, song cảnh báo “thẻ vàng” của EC vẫn chưa được gỡ bỏ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Trọng Yên nhấn mạnh vai trò của cơ sở dữ liệu trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ, bảo đảm pháp luật được triển khai hiệu quả và không để xảy ra tình trạng chậm muộn.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho rằng các chỉ tiêu của ngành cơ bản đạt kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm. Từ nay đến cuối năm, Bộ cần tập trung vào các chỉ tiêu về tăng trưởng, xuất nhập khẩu và giải ngân đầu tư công.

Thứ trưởng cũng lưu ý các mục tiêu về khoa học, công nghệ cần gắn với thực tiễn sản xuất, xuất khẩu nông sản trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường và các thị trường ngày càng gia tăng hàng rào kỹ thuật.

Về cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số, Bộ đã kết nối 12 cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Các đơn vị được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, xây dựng cơ sở dữ liệu và chủ động chuẩn bị kế hoạch công tác năm 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị rà soát việc xây dựng các thông tư liên quan đến cơ sở dữ liệu nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lặp, chồng chéo. Đồng thời, cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng giao, bảo đảm tiến độ thực hiện và chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu trong 3 tháng cuối năm phải nhanh kiểm soát, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng và giải ngân đầu tư công. Ảnh: Khương Trung.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận những kết quả các đơn vị đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, nhìn thẳng vào những khó khăn, hạn chế để chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Theo Thứ trưởng, diễn biến thời tiết, khí hậu cần được theo dõi sát, nhất là nguy cơ El Nino có thể tác động đến nguồn nước và sản xuất trong năm 2027. Do đó, Bộ và các đơn vị cần xây dựng kịch bản cho 3 tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị phương án cho năm 2027.

Trong 3 tháng cuối năm, Bộ yêu cầu rà soát, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng và giải ngân đầu tư công. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ là cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị.

Bộ đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Các đơn vị được yêu cầu rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, bao gồm trình tự và các phụ lục, để cắt giảm những nội dung không còn phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong quý IV/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 4.

Bộ tập trung xây dựng 3 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Toàn ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 4%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt từ 74 tỷ USD trở lên và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản; xây dựng thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam giai đoạn 2026-2035; hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá và tăng cường chống khai thác IUU.

Công tác dự báo, cảnh báo và chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, El Nino giai đoạn 2026-2027 tiếp tục được tăng cường, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn nước.

Trong lĩnh vực môi trường, Bộ tập trung kiểm soát ô nhiễm nước, đất, không khí tại các lưu vực sông, làng nghề và đô thị lớn; đẩy nhanh kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; hoàn thiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.