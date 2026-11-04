Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt hơn 1.300 tỷ đồng tu bổ, nâng cấp đê sông Hoàng Long

Sông Hoàng Long giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát lũ, phục vụ giao thương đường thủy và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, nâng cao năng lực phòng, chống lũ sông Hoàng Long, từng bước hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn vùng phân lũ, chậm lũ. Qua đó, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và tạo động lực ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Theo quy mô dự kiến, dự án sẽ tiến hành tu bổ, nâng cấp khoảng 42 km đê (bao gồm khoảng 24 km đê tả và 18 km đê hữu Hoàng Long). Đồng thời, triển khai xây dựng đồng bộ các công trình kè bảo vệ đê, cống dưới đê và các công trình phụ trợ liên quan. Dự án thuộc nhóm B, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.365 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.

Thời gian thực hiện dự kiến không quá 4 năm kể từ thời điểm khởi công và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước năm 2030.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng. Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai đóng vai trò cơ quan chuyên môn chủ trì thẩm định báo cáo.

Đồng thời, Bộ đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để dự án được chuẩn bị và triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả phòng ngừa thiên tai lâu dài.