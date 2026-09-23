Bộ Nông nghiệp và Môi trường mời đặt hàng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Mô hình trồng, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất dược liệu tại Trại Thực nghiệm Khoa học công nghệ tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Đây là hoạt động thực hiện Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 6/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược. Bộ cũng yêu cầu các đề xuất bám sát Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, Quyết định số 808/QĐ-TTg về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược và Quyết định số 1466/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đề xuất cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhu cầu thị trường và lợi thế của ngành, địa phương, đơn vị. Bộ ưu tiên những đề xuất có tính cấp thiết, tính mới, khả năng làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của ngành, bảo đảm an ninh, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đề xuất nhiệm vụ phải xác định rõ bài toán và nhu cầu thực tiễn cần giải quyết; mục tiêu, nội dung, kết quả đầu ra; mức độ làm chủ công nghệ; lộ trình phát triển công nghệ hoặc phương án phát triển, ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm; nguồn lực và phương án tổ chức thực hiện.

Về tiêu chí, Bộ chú trọng khả năng tạo ra, làm chủ công nghệ lõi; tạo sản phẩm có tính cạnh tranh, giá trị gia tăng cao; giảm phụ thuộc vào công nghệ, sản phẩm nhập khẩu; đồng thời hình thành năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và thị trường.

Hồ sơ đề xuất cần thể hiện sự cần thiết và tính chiến lược của nhiệm vụ; công nghệ, sản phẩm mục tiêu; hiện trạng và khoảng cách công nghệ; mục tiêu, nội dung và các mốc phát triển; sản phẩm, chỉ tiêu chủ yếu; lộ trình phát triển công nghệ hoặc phương án ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa. Hồ sơ cũng phải nêu thời gian thực hiện, dự kiến tổng kinh phí và cơ cấu nguồn vốn, trong đó có ngân sách nhà nước, vốn đối ứng của doanh nghiệp và các nguồn ngoài ngân sách khác.

Đáng chú ý, hồ sơ cần xác định các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực tham gia và doanh nghiệp dự kiến tiếp nhận, ứng dụng, sản xuất hoặc thương mại hóa kết quả; đồng thời nêu phương án huy động nguồn lực và tổ chức triển khai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyên gia và nhà khoa học gửi hồ sơ đề xuất qua Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử. Trên cơ sở các đề xuất, Bộ sẽ tổng hợp, lựa chọn và xây dựng nhiệm vụ đặt hàng theo quy định.

Các nhiệm vụ được xây dựng theo hướng gắn công nghệ chiến lược với những bài toán thực tiễn của quốc gia, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhu cầu thị trường. Hồ sơ phải làm rõ khoảng cách công nghệ, lý do cần Nhà nước xem xét đặt hàng, mục tiêu, sản phẩm đầu ra, chỉ tiêu đánh giá, khả năng làm chủ công nghệ lõi và phương án ứng dụng, thương mại hóa, nhân rộng kết quả.

Việc đặt hàng nhiệm vụ cũng hướng tới tạo ra tác động về kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, tăng giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, mở rộng khả năng xuất khẩu, hình thành chuỗi cung ứng và tạo các tác động lan tỏa.

Thông qua việc tiếp nhận và lựa chọn các đề xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng tới xác định những nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược có tính cấp thiết, khả năng làm chủ công nghệ và tạo sản phẩm có sức cạnh tranh, qua đó góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.