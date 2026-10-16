Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với gió mạnh trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/10), vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông ( bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 16/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo gió mạnh và mưa dông trên biển. Ảnh: PV

Cảnh báo ngày và đêm 17/10, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, gió mạnh trên biển là gió với tốc độ từ cấp 6 trở lên xảy ra trên biển, xác định trung bình trong khoảng thời gian 2 phút quan trắc.

Khi có gió mạnh, việc nên làm là kiểm tra trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị an toàn, các giấy tờ của tàu cá, thuyền viên, người làm việc trên tàu cá; Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo từ cơ quan chức năng; kịp thời thông báo vị trí tàu và số người trên tàu cho cơ quan chức năng, chủ tàu; đồng thời thông tin cho các tàu cá đang hoạt động trong cùng khu vực.

Khi có cảnh báo gió mạnh, tìm nơi trú tránh an toàn: đảo, âu tàu, cảng cá, hoặc vùng vịnh kín gió; Nếu trong vùng gió mạnh cần giảm tốc độ, đi chếch 30–45 độ so với hướng gió, buộc chặt ngư cụ, yêu cầu mọi người mặc áo phao và ở trong khoang an toàn; Khi tàu gặp nạn, phát tín hiệu cấp cứu đến đài thông tin duyên hải gần nhất, các tàu thuyền trong tổ, đội, chủ tàu.

Những việc không nên làm gồm: Không ra khơi khi có dự báo, cảnh báo gió mạnh trên biển; Không để tàu chạy tốc độ cao khi có sóng lớn vì dễ mất lái hoặc lật nghiêng; Không đứng, ngồi ở trên mũi tàu, boong tàu khi có gió mạnh và sóng to; Không tháo bỏ hoặc bỏ qua việc mặc áo phao, ngay cả khi thấy "chưa nguy hiểm".

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (16/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông cục bộ. Chiều tối và đêm 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.