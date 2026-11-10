Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải thích về 'đất lưu không'

Một công dân đặt câu hỏi về cách hiểu thuật ngữ “đất lưu không” trong lĩnh vực đất đai.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thuật ngữ “đất lưu không” không phải là thuật ngữ pháp lý chính thức được định nghĩa trong Luật Đất đai 2024.

Đất lưu không không phải thuật ngữ pháp lý chính thức trong Luật Đất đai 2024. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Tuy nhiên, theo Bộ, có thể hiểu “đất lưu không” là phần đất thuộc hành lang an toàn công trình, hành lang an toàn giao thông hoặc đất được quy hoạch để xây dựng các công trình, hệ thống hạ tầng như giao thông, thủy lợi, đê điều, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện...

“Đây là những khu đất được quy hoạch nhằm phục vụ các công trình công cộng, giao thông, thủy lợi, điện… mà Nhà nước chưa sử dụng đến”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.