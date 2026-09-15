Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng ý chủ trương loạt dự án thủy lợi của Hưng Yên

Buổi làm việc do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Hưng Yên

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, để triển khai Đề án Phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư nhiều dự án.

Trong đó, tỉnh đã xây dựng lộ trình thực hiện 13 dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng công trình thủy lợi nội đồng. Một số dự án đã được triển khai, trong đó có Dự án xây dựng công trình điều tiết nước Nghi Xuyên với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Hưng Yên đang tập trung chuẩn bị đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo, gia cố bờ kênh Kim Sơn, đoạn từ cống Báo Đáp đến cống Kênh Cầu; đồng thời triển khai dự án thu gom, truyền tải và xử lý nước thải của lưu vực kênh Kim Sơn.

Tại buổi làm việc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất phân công nhiệm vụ liên quan đến dự án nâng cấp, cải tạo, gia cố bờ kênh Kim Sơn. Theo kế hoạch, dự án dự kiến được khởi công trong tháng 10/2026.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. ﻿Ảnh: Báo Hưng Yên

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Hưng Yên trong triển khai Đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Theo Thứ trưởng, trong quá trình thực hiện, tỉnh cần thường xuyên trao đổi, báo cáo với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả vận hành các công trình.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Hưng Yên tiếp tục tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ của dự án bờ kênh Kim Sơn, hướng tới xây dựng tuyến kênh kiểu mẫu về kiến trúc, cảnh quan và môi trường sinh thái.

Đối với các đề xuất đầu tư những công trình đê điều, thủy lợi lớn của Hưng Yên, Thứ trưởng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cơ bản đồng ý về chủ trương. Bộ đề nghị tỉnh sớm cập nhật các dự án vào quy hoạch tỉnh để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Hưng Yên đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp một số công trình lớn, gồm dự án nâng cấp hệ thống đê điều đoạn từ đường kết nối di sản dọc sông Hồng đến cửa Ba Lạt; dự án quản lý tích hợp rủi ro lũ sông Trà Lý.

Tỉnh cũng đề xuất nắn đê, chỉnh đoạn đê tả sông Hồng từ cửa khẩu Minh Khai đến khu vực chợ Hàng Dầu; nạo vét, gia cố tuyến kênh Tiên Hưng và kênh Kiến Giang; nghiên cứu xây dựng cống, đập, âu thuyền tại cửa sông Diêm Hộ, thay thế hai cống Trà Linh 1 và Trà Linh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Hưng Yên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ trong thực hiện Đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững.

Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung cao độ cho dự án nâng cấp, cải tạo, gia cố bờ kênh Kim Sơn và dự án thu gom, truyền tải, xử lý nước thải lưu vực kênh Kim Sơn, bảo đảm tiến độ và mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và hiệu quả các dự án đê điều, thủy lợi trên địa bàn.