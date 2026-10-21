Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng hành cùng Hà Nội khắc phục 'điểm nghẽn' ô nhiễm môi trường

Kết quả phối hợp tích cực

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Thành uỷ - UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ trong rà soát, đánh giá thực trạng, thống nhất các giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện chất lượng môi trường Thủ đô.

Trên cơ sở buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố Hà Nội vào tháng 2-2026, Thành uỷ đã ban hành Kết luận số 248/TB-TU ngày 11-2-2026 xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường và các đại biểu đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết đến nay, nhiều nội dung đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ, thành phố tích cực thực hiện, bước đầu tạo chuyển biến về cơ chế, chính sách và tăng cường các điều kiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý trong đó, Sở đã phối hợp với Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hoàn thành nhiều nội dung cụ thể trong xây dựng chính sách; về hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu môi trường, ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo và thực hiện đầu tư thiết bị, cơ sở hạ tầng theo các lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang khai thác thông tin dự báo chất lượng môi trường không khí (AQI) trung bình của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để đưa ra cảnh báo, ứng phó ô nhiễm không khí của Hà Nội hàng tuần.

Trên cơ sở góp ý của Cục Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tiếp thu, hoàn thiện và báo cáo UBND thành phố Hà Nội về Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố Hà Nội đang tiếp tục phối hợp trong công tác cảnh báo, dự báo về ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh. Đồng thời, tập trung nguồn lực cho đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc mô trường bằng nguồn lực của Bộ.

Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, UBND xã, phường của Hà Nội đã có ý kiến đề xuất tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trừng. Đáng chú ý, đại diện UBND phường Tùng Thiện và xã Trung Giã, bày tỏ mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật, cơ sở giá xử lý rác đã chôn lấp tại hai khu xử lý chất thải Nam Sơn và Xuân Sơn.

Liên quan đến kiến nghị trên, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Lê Hoài Nam cho biết, đơn vị ủng hộ chủ trương xử lý rác thải đã chôn lấp. Đây không chỉ là giải pháp phục hồi tài nguyên đất đai, mà quan trọng hơn là hướng đến mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân khu vực lân cận về lâu dài; đồng thời cam kết phối hợp trong quá trình triển khai.

Đồng hành khắc phục “điểm nghẽn” môi trường

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh, với thủ đô Hà Nội - Chính phủ rất quan tâm. Bộ xác định luôn đồng hành, phối hợp hỗ trợ để thành phố vừa tăng trưởng nhanh, nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Đánh giá công tác phối hợp giữa hai bên đã tạo chuyển biến rõ nét trong bảo vệ môi trường Thủ đô, ông Lê Trọng Yên cũng chỉ ra 4 bài toán lớn của Hà Nội là: ngập lụt, ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn và ô nhiễm các dòng sông. Đồng thời khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp tích cực để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên nhấn mạnh thời gian qua, công tác phối hợp đã nhịp nhàng nhưng giai đoạn tới cần tiếp tục gắn bó chặt chẽ hơn nữa. Cùng với kết quả đạt được, cần tiếp tục chỉ ra những vấn đề cần quan tâm để phối hợp giải quyết.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên cho biết, hiện, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên tỉnh đối với 8 tỉnh, thành phố miền Bắc trong trường hợp chất lượng môi trường bị ảnh hưởng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ sớm công bố khả năng chịu tải của môi trường nước mặt của các lưu vực sông Hồng, Nhuệ - Đáy và hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, làm cơ ở để Hà Nội và các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên cũng cho rằng, cần sớm có giải pháp xử lý rác thải chôn lấp. Giải pháp đốt mà Hà Nội nêu tại hội nghị là phương án khả thi và cần tiếp tục được nghiên cứu thêm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đồng hành cùng thành phố nhằm xử lý triệt để rác thải đã chôn lấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, phối hợp hỗ trợ chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại diện các đơn vị và lãnh đạo Bộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, Hà Nội có quy mô đô thị lớn, dân số đông, áp lực và những đòi hỏi về môi trường rất lớn. Thành phố cũng xác định ô nhiễm môi trường là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất cần khắc phục.

Với tinh thần đó, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch cùng giải pháp cụ thể, đồng thời ký kết nhiều quy chế phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tập trung xử lý “điểm nghẽn” về ô nhiễm môi trường. Bước đầu đã có kết quả cụ thể; chất lượng môi trường của Hà Nội tốt dần lên theo thời gian.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, hiện nay, các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường của Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện, vấn đề là khâu tổ chức thực hiện. Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ để xử lý "điểm nghẽn" này, đồng thời mong muốn Bộ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng mong muốn các cơ quan chuyên môn của Bộ hỗ trợ Hà Nội các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ thành phố triển khai giải pháp mới. Ví dụ như xử lý rác thải chôn lấp, thành phố mong muốn xử lý càng sớm càng tốt và sẵn sàng làm thí điểm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thường xuyên rà soát, báo cáo và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp hai bên, trình lãnh đạo Hà Nội và Bộ chỉ đạo tháo gỡ, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong bảo vệ môi trường Thủ đô.

Ông Lê Công Thành, trợ lý Bí thư Thành uỷ cho biết, Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhất là trong chia sẻ các giải pháp tiên tiến. Trước mắt, thành phố đề xuất Bộ nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với sở ngành của Hà Nội xây dựng bộ giải pháp nhằm ứng phó hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp về môi trường có thể xảy ra.