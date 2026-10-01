Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh 4 nhiệm vụ chuyển đổi số

4 nhiệm vụ chuyển đổi số gồm: cải cách thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu, quản lý phát thải khí nhà kính và số hóa mạng lưới khí tượng thủy văn được lựa chọn để hoàn thành trước ngày 10/10. Ảnh:Tiến Vĩnh

Theo kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung hoàn thành 4 nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian từ ngày 1/10 đến 10/10.

Trước hết, Bộ sẽ hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tích hợp và hoạt động đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống được yêu cầu đáp ứng chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của người sử dụng.

Cùng với đó, hệ thống này sẽ được kết nối với các cơ sở dữ liệu đã công bố và những cơ sở dữ liệu mới hoàn thành. Việc kết nối nhằm cho phép tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin đã có.

Hai nhiệm vụ này do Cục Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, Bộ sẽ xây dựng và vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Cục Biến đổi khí hậu được giao chủ trì nhiệm vụ này nhằm tăng ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu về phát thải, hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon.

Đây là hạ tầng dữ liệu phục vụ quản lý các thông tin liên quan đến hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trên phạm vi quốc gia.

Với khí tượng thủy văn, Cục Khí tượng Thủy văn sẽ hoàn thiện công cụ điện báo số liệu quan trắc, phục vụ quá trình chuyển đổi số mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc lựa chọn 4 nhiệm vụ cụ thể nhằm đưa hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào những kết quả có thể đo đếm, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền. Các nhiệm vụ hướng tới nâng hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu.

Các hoạt động này cũng cụ thể hóa chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Trong thời gian từ ngày 1/10 đến 10/10, Bộ cũng tăng truyền thông về ứng dụng chuyển đổi số trong ngành, giới thiệu các mô hình, cách làm và kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị trực thuộc và báo chí ngành.